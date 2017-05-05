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Шымкент
В Шымкенте общественному транспорту выделили отдельную полосу
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danilov 05 Мая 2017 в 20:20:27
Вниманию автовладельцев областного центра! В Шымкенте нанесена разметка для общественного пассажирского транспорта. Пока в качестве эксперимента.


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Как пояснили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, вопрос нанесения желтой полосы на одну из улиц областного центра обсуждался в начале года на встрече акима города с представителями компаний-пассажироперевозчиков.

«Согласно протокольному решению мы должны были нанести желтую разметку. Мы ее нанесли по ул. Рыскулова на отрезке между ул. Дулати и Жибек Жолы. Начинается разметка за 20 метров до остановки и заканчивается через 20 метров после остановки.

Такая разметка призвана привести в порядок движение пассажирского транспорта и с одной стороны – дисциплинировать водителей всех транспортных технических средств.

Ведь согласно Правилам дорожного движения, заезжать за желтую разметку и тем более, останавливаться в месте ее действия запрещено. С другой стороны – это позволит нам искоренить вечную байгу между водителями общественного пассажирского транспорта», - пояснил заместитель начальника отдела ПТ и АД г. Шымкента Жаркын Байдуллаев.

Отметим, что краска. Которой нанесена разметка – акриловая. Она стоит в разы меньше пластиковой, правда, и срок службы у нее меньше.

«Мы нанесли эту разметку экспериментально. После того, как убедимся, что она работает и не создает дополнительных проблем, планируем нанести разметку по всей ул. Рыскулова и по другим улицам областного центра, там. Где это позволяет сделать ширина дорожного полотна», - добавил он.

Как рассказал замначальника отдела, уже на следующей неделе в МПС будет направлено письмо о патрулировании участка, где нанесена желтая разметка. А потому призываем всех водителей быть внимательными и не создавать проблем ни общественному транспорту ни себе в виде штрафов. Напомним, штраф за въезд на полосу общественного транспорта составляет 5 МРП.
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  sarmat 05.05.2017 в 20:40:00   # 601357
Попробуем... Посмотрим
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  tod777 05.05.2017 в 20:42:57   # 601358
Вы порядок наведите с водилами автубусов забодали уже олени едут на мохине подпирают типо их бояться надо.
И кстати что за бардак вечно на тауке-хана между карлухой и советской правая полоса- вечно торчашие багажники(жопы) припаркованных, левая-только на лево, центр прямо. в итоге одна полоса в сторону советской после трёх выше карлухи отрезок дороги 50метров вечно стоит. Либо остаёшся на перекрёстке хотя выехал на зелёный вторым, а то и первым либо торчишь 3 светофора. Вот где порядок наводить надо
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  Lokki 05.05.2017 в 21:06:03   # 601360
А меня лично возмущают действия водил автобусов на севере перед остановкой на Эврике. на севере автобусники лезут в крайний левый ряд а на перекрестке начинают резко проситься пальцем и перестраиваться в крайний правый , ведь им сразу после перекрестка нужно стоять на остановке.
Спрашивется, какого рожна они лезут в крайний левый ряд? своими выходками тупо тормозят абсолютно все движение по всем полосам, автобус-то не мелкий. И это происходит постоянно и непрерывно, как будто так и должно быть. Лично я считаю что для общественного транспорта должна быть доступна только крайняя правая полоса, центр и левая только для поворота или иных маневров. Нехер этим большим автобусам делать во второй и крайней левой полосе.
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