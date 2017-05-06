Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Вниманию автолюбителей Шымкента
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Мая 2017 в 11:58:32
Важная информация для автовладельцев Шымкента! В ближайшие дни будут перекрыты некоторые центральные улицы. В связи с празднованием Дня защитника Отечества 7 мая будет ограничено движение по улице Казыбек би от площади Ордабасы до перекрестка с проспектом Тауке хана. Объезжать этот участок необходимо с 10.00 до 13.00.
8 мая в Шымкенте пройдет традиционная эстафета в честь дня рождения газеты «Южный Казахстан». Поэтому с 9.00 до 11.00 будет перекрыто движение от пересечения проспекта Кунаева и улицей Желтоксан до перекрестка с улицей Рыскулова.
9 мая жители и гости города будут отмечать День Победы. В связи с этим с 9.00 до 13.00 будет невозможно движение по улице Рыскулбекова от пересечения с улицей Майлы кожа до пересечения с улицей Желтоксан. Местная полицейская служба и акимат города приносят извинения за временные неудобства. Желаем всем удачных выходных.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мясников 06.05.2017 в 12:19:31   # 601483
Машина красивая


поощрить | покарать
  Nafis 06.05.2017 в 13:09:00   # 601490
Сидите дома господа. Все закрыто.
поощрить | покарать
  Стрельцов 06.05.2017 в 13:24:06   # 601493
поощрить (1) | покарать
  Бахыт15 06.05.2017 в 17:49:16   # 601536
поощрить | покарать
  Texacian 06.05.2017 в 17:54:47   # 601537
Меня давно посещает идея жить так, чтобы как можно меньше передвигаться по городу. Так много проблем бы решилось в одночасье
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь