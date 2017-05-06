Вниманию автолюбителей Шымкента

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danilov 06 Мая 2017 в 11:58:32
8 мая в Шымкенте пройдет традиционная эстафета в честь дня рождения газеты «Южный Казахстан». Поэтому с 9.00 до 11.00 будет перекрыто движение от пересечения проспекта Кунаева и улицей Желтоксан до перекрестка с улицей Рыскулова.
9 мая жители и гости города будут отмечать День Победы. В связи с этим с 9.00 до 13.00 будет невозможно движение по улице Рыскулбекова от пересечения с улицей Майлы кожа до пересечения с улицей Желтоксан. Местная полицейская служба и акимат города приносят извинения за временные неудобства. Желаем всем удачных выходных.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мясников от 06.05.2017 12:19:31
Машина красивая
Машина красивая
надо было ей на рено сфоткаться
Цитата: Мясников от 06.05.2017 12:19:31
Машина красивая
Машина красивая
Глаз не оторвать какая красивая машина