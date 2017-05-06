Что с рукой Жансеита Туймебаева?

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Гость 06 Мая 2017 в 14:36:45
На снимке: аким ЮКО Жансеит Туймебаев в ноябре 2016 года лично вручал инвалидам ключи от новеньких квартир.
После каждого громкого скандала вокруг объектов, к которым когда-то прикасалась рука акима Южно-Казахстанской области Жансеита ТУЙМЕБАЕВА, складывается ощущение, что этого высокопоставленного чиновника преследуют жуткие неудачи.
В марте Ratel.kz писал о сталелитейном заводе, который глава ЮКО помпезно запустил в ходе телемоста с президентом страны в декабре 2016 года. Спустя пару месяцев выяснилось, что предприятие, которому дал старт сам Туймебаев, не работает.
Чиновникам, видимо, надо было просто красиво отчитаться, а там хоть трава не расти. Надо отдать должное акиму области, который довольно эффектно сыграл роль гордого руководителя: во время фейкового запуска завода Туймебаев уверенно нажимал на красную кнопку, улыбался и махал рукой в сторону телекамер.
Точно так же Жансеит Кансеитович выглядел и в ноябре 2016 года, когда в торжественной обстановке вручал инвалидам ключи от новеньких квартир.
Случилось это событие в Отырарском районе Южно-Казахстанской области. В преддверии празднования 25-летия Независимости страны в селе Мыншукур сдали в эксплуатацию 10 жилых домов, построенных по госпрограмме.
Получатели квартир, а это, в основном, люди с ограниченными возможностями, неполные семьи, годами стояли в очереди, чтобы получить это жилье. Однако счастье их длилось совсем недолго.
Спустя те же пару месяцев после торжественного вручения ключей стены в новых квартирах начали покрываться трещинами.
А когда прошло полгода с тех пор, как аким ЮКО Туймебаев дал «бата» новому дому, стены многоэтажки расползлись до такой степени, что в образовавшемся проеме соседи смогли увидеть друг друга.
Теперь жильцы многоэтажки пребывают в тихом ужасе: люди опасаются, что стены вот-вот рухнут. Некоторые «счастливые» обладатели льготного жилья побросали свои долгожданные квартиры и уехали в более безопасные места. Остальным идти некуда – они продолжают жить там и ежедневно слышать и видеть, как трескаются и расходятся стены их жилища.
Правда, чиновники не видят ничего ужасного в огромной дыре в стене между квартирами. По словам заместителя акима Отырарского района Рыскельды АЛИША, жильцы вообще должны радоваться тому, что их дом построен из кирпича, а не из дешевых стройматериалов.
- Такого даже в городе нет, - говорит Алиш.
Чиновник уверяет, что эти трещины – мелкие. По его словам, недочеты в скором времени подрядчики исправят.
Стоит также отметить, что при строительстве многоэтажек никто не предусмотрел установку пандусов. А учитывая, что среди жильцов домов немало инвалидов, отсутствие для них элементарных удобств выглядит как настоящее издевательство…
Динара Бекболаева
Фото автора.
http://www.ratel.kz/scandal/chto_s_rukoj_zhanseita_tujmebaeva_
Комментарии, по рейтингу, по дате
Напомнило анекдот:
Плотника по блату устроили гинекологом. Первый прием. Заходит пациентка, раздевается.
Он: "Ну и пи$дище!!!"
Она: "Ну вы же не выражайтесь, хотя бы сказали половая щель".
Он: "Да если бы я на полу в паркете такие щели оставлял, так меня бы давно с работы выгнали".
Цитата: Кино от 06.05.2017 15:38:22
кошмар.
кошмар.
Не кошмар, а распил.
Цитата: Katafalk от 06.05.2017 14:56:23
Напомнило анекдот:
Плотника по блату устроили гинекологом. Первый прием. Заходит пациентка, раздевается.
Он: "Ну и пи$дище!!!"
Она: "Ну вы же не выражайтесь, хотя бы сказали половая щель".
Он: "Да если бы я на полу в паркете такие щели оставлял, так меня бы давно с работы выгнали".
Напомнило анекдот:
Плотника по блату устроили гинекологом. Первый прием. Заходит пациентка, раздевается.
Он: "Ну и пи$дище!!!"
Она: "Ну вы же не выражайтесь, хотя бы сказали половая щель".
Он: "Да если бы я на полу в паркете такие щели оставлял, так меня бы давно с работы выгнали".
советский анекдот.
комиссия принимает новый дом. зашла в подъезд проверить звукоизоляцию. заходят в две квартиры и один из них кричит
- Вася !! ты меня слышишь ?
- идиот, я тебя вижу
И то всё распилили.
Архитектор 06.05.2017 в 15:51:57 # 601515
Как много в этом слове..
Даригер Ватс 06.05.2017 в 17:17:59 # 601527
Бирақ соттайын десе, беті қараның құдасы Сот төреғасы,