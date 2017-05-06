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Шымкент
Что с рукой Жансеита Туймебаева?
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Гость 06 Мая 2017 в 14:36:45
Квартиры, ключи от которых аким Южно-Казахстанской области лично вручил инвалидам, трещат по швам



На снимке: аким ЮКО Жансеит Туймебаев в ноябре 2016 года лично вручал инвалидам ключи от новеньких квартир.

После каждого громкого скандала вокруг объектов, к которым когда-то прикасалась рука акима Южно-Казахстанской области Жансеита ТУЙМЕБАЕВА, складывается ощущение, что этого высокопоставленного чиновника преследуют жуткие неудачи.

В марте Ratel.kz писал о сталелитейном заводе, который глава ЮКО помпезно запустил в ходе телемоста с президентом страны в декабре 2016 года. Спустя пару месяцев выяснилось, что предприятие, которому дал старт сам Туймебаев, не работает.

Чиновникам, видимо, надо было просто красиво отчитаться, а там хоть трава не расти. Надо отдать должное акиму области, который довольно эффектно сыграл роль гордого руководителя: во время фейкового запуска завода Туймебаев уверенно нажимал на красную кнопку, улыбался и махал рукой в сторону телекамер.

Точно так же Жансеит Кансеитович выглядел и в ноябре 2016 года, когда в торжественной обстановке вручал инвалидам ключи от новеньких квартир.



Случилось это событие в Отырарском районе Южно-Казахстанской области. В преддверии празднования 25-летия Независимости страны в селе Мыншукур сдали в эксплуатацию 10 жилых домов, построенных по госпрограмме.

Получатели квартир, а это, в основном, люди с ограниченными возможностями, неполные семьи, годами стояли в очереди, чтобы получить это жилье. Однако счастье их длилось совсем недолго.



Спустя те же пару месяцев после торжественного вручения ключей стены в новых квартирах начали покрываться трещинами.

А когда прошло полгода с тех пор, как аким ЮКО Туймебаев дал «бата» новому дому, стены многоэтажки расползлись до такой степени, что в образовавшемся проеме соседи смогли увидеть друг друга.



Теперь жильцы многоэтажки пребывают в тихом ужасе: люди опасаются, что стены вот-вот рухнут. Некоторые «счастливые» обладатели льготного жилья побросали свои долгожданные квартиры и уехали в более безопасные места. Остальным идти некуда – они продолжают жить там и ежедневно слышать и видеть, как трескаются и расходятся стены их жилища.



Правда, чиновники не видят ничего ужасного в огромной дыре в стене между квартирами. По словам заместителя акима Отырарского района Рыскельды АЛИША, жильцы вообще должны радоваться тому, что их дом построен из кирпича, а не из дешевых стройматериалов.

- Такого даже в городе нет, - говорит Алиш.

Чиновник уверяет, что эти трещины – мелкие. По его словам, недочеты в скором времени подрядчики исправят.

Стоит также отметить, что при строительстве многоэтажек никто не предусмотрел установку пандусов. А учитывая, что среди жильцов домов немало инвалидов, отсутствие для них элементарных удобств выглядит как настоящее издевательство…




Динара Бекболаева
Фото автора.
http://www.ratel.kz/scandal/chto_s_rukoj_zhanseita_tujmebaeva_
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Katafalk 06.05.2017 в 14:56:23   # 601507


Напомнило анекдот:

Плотника по блату устроили гинекологом. Первый прием. Заходит пациентка, раздевается.
Он: "Ну и пи$дище!!!"
Она: "Ну вы же не выражайтесь, хотя бы сказали половая щель".
Он: "Да если бы я на полу в паркете такие щели оставлял, так меня бы давно с работы выгнали".
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  Кино 06.05.2017 в 15:38:22   # 601508
кошмар.
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  Лысый 06.05.2017 в 15:41:00   # 601509
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  koleso 06.05.2017 в 15:46:08   # 601510
Цитата: Katafalk от 06.05.2017 14:56:23


Напомнило анекдот:

Плотника по блату устроили гинекологом. Первый прием. Заходит пациентка, раздевается.
Он: "Ну и пи$дище!!!"
Она: "Ну вы же не выражайтесь, хотя бы сказали половая щель".
Он: "Да если бы я на полу в паркете такие щели оставлял, так меня бы давно с работы выгнали".


советский анекдот.
комиссия принимает новый дом. зашла в подъезд проверить звукоизоляцию. заходят в две квартиры и один из них кричит
- Вася !! ты меня слышишь ?
- идиот, я тебя вижу
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  Маке0912 06.05.2017 в 15:48:05   # 601511
Что за хрущёвки ?!
И то всё распилили.
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  Стрельцов 06.05.2017 в 15:51:36   # 601514
а че сложного , приемную комиссию к стенке всех сдадут
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  Архитектор 06.05.2017 в 15:51:57   # 601515
угловая стена значит несущая стена, если в ней трещина появилась пиши пропало. Косяк строителей дома, пусть за свой счет исправляют.
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  андремас 06.05.2017 в 15:59:58   # 601516
"Фундаментально"
Как много в этом слове..
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  Aboka 06.05.2017 в 16:10:42   # 601517
Вот так Наша страна трещит по швам
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  Даригер Ватс 06.05.2017 в 17:17:59   # 601527
Что с его рукой? берет его рука откаты не по детски
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  Ratkhan 06.05.2017 в 17:21:34   # 601530
Соны қабылдағандардың барлығын қамау керек торға, қол қойған қолын шауып, ел алдында, сонда ғана тартип болар.....
Бирақ соттайын десе, беті қараның құдасы Сот төреғасы,
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  русо 06.05.2017 в 17:31:27   # 601532
Как-то очень влиятельный чиновник в ОАЭ спросил у журналистов: какая самая богатая страна в мире???. Журналисты наперебой: США, АНГЛИЯ и тд. Он ответил: НЕПРАВИЛЬНО. САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА В МИРЕ ЭТО ГДЕ ИНВАЛИДЫ И МНОГОДЕТНЫЕ ЖИВУТ ХОРОШО!!!! PS. Если чиновники заботятся об этом слое населения хорошо. То и люди хорошо живут.
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