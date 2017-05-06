Что с рукой Жансеита Туймебаева?

Напомнило анекдот:Плотника по блату устроили гинекологом. Первый прием. Заходит пациентка, раздевается.Он: "Ну и пи$дище!!!"Она: "Ну вы же не выражайтесь, хотя бы сказали половая щель".Он: "Да если бы я на полу в паркете такие щели оставлял, так меня бы давно с работы выгнали".