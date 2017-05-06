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Шымкент
Шымкентские байкеры поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы
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danilov 06 Мая 2017 в 19:39:49
Южно-Казахстанская федерация мотоциклистов при поддержке городского акимата и акимата Абайского района города Шымкента, а также организации рыболовов и охотников провели акцию, посвященную наступающему Дню Победы.



Шымкентские байкеры устроили мотопробег по городу, сопровождали ветеранов, которых поздравили сначала в акимате Абайского района, затем отвезли к Обелиску Славы в парке имени Абая и затем повезли в кафе на памятный обед.

У Обелиска Славы ветеранов также поздравили жители города, пришедшие почтить память погибших в Великой Отечественной Войне.


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PS Немаловажно отметить, что в момент, когда ветеранов поздравляли у Обелиска Славы, рабочие снимали с подножия Обелиска гвардейские ленты, украшающие макеты Ордена Победы и Ордена Отечественной Войны, установленные на обелиске.







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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Стрельцов 06.05.2017 в 19:51:03   # 601559
ну и чья команда была снять ленты? пусть на камеру объяснит свой приказ или стрелы кинет кто заставил. а моцыклисты молодцы, просто красавцы
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  SaimonDT 06.05.2017 в 19:56:33   # 601561
Может реставрировали их...а вот то что на мотоциклах небыло лент это да...только экспо 2017, флаг союза, го13кз и национальный флаг,причем экспо2017 в большинстве .прорекламировали кароч
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