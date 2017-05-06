Шымкентские байкеры поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы

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danilov 06 Мая 2017 в 19:39:49
Шымкентские байкеры устроили мотопробег по городу, сопровождали ветеранов, которых поздравили сначала в акимате Абайского района, затем отвезли к Обелиску Славы в парке имени Абая и затем повезли в кафе на памятный обед.
У Обелиска Славы ветеранов также поздравили жители города, пришедшие почтить память погибших в Великой Отечественной Войне.
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PS Немаловажно отметить, что в момент, когда ветеранов поздравляли у Обелиска Славы, рабочие снимали с подножия Обелиска гвардейские ленты, украшающие макеты Ордена Победы и Ордена Отечественной Войны, установленные на обелиске.
http://www.go13.kz/
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