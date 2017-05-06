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Шымкент
Теперь обелиск выглядит вот так
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danilov 06 Мая 2017 в 21:19:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AlexOm 06.05.2017 в 21:24:24   # 601569
А какое отношение эта голубая ленточка имеет ко дню Победы? По моему это осквернение памятника.
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  Marvel 06.05.2017 в 21:26:14   # 601570
Зае..ла эта истерия насчет лент. Чем георгиевская лента не нравится нашим властям?
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  quny 06.05.2017 в 21:28:56   # 601573
Тупо хотя бы потому,что оставшийся на месте орден тоже символ "оккупации". Просто тупо.
Что-то последнее время пошли какие-то движения...
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  Texacian 06.05.2017 в 21:31:17   # 601574
Не носил георгиевскую ленточку, но похоже теперь буду
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  Мура45 06.05.2017 в 21:32:08   # 601575
По логике властей и орден надо поменять.

Тьфу, б..ь.

Вот точно, у тех, кто наверху сидит, предки не воевали
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  bozon house 06.05.2017 в 21:48:28   # 601578

© Министерство связи СССР, 1975 год.

В чем проблема господа реформаторы? Или прошлое не нравится?
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  Рамзес 06.05.2017 в 21:49:11   # 601580
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  Skype 06.05.2017 в 21:59:16   # 601587
Цитата: bozon house от 06.05.2017 21:48:28

© Министерство связи СССР, 1975 год.

В чем проблема господа реформаторы? Или прошлое не нравится?

Смотрел дебаты, по захоронению Ленина, подумал а кто мы такие что бы стирать память в угоду кому либо, нравится не нравится, ошибка или нет, не нам решать, это пласт истории, нам нужно просто сохранить, что бы была история и правда. Историю делали люди и пардон они иногда ошибаются, считаю пусть Ленин будет как есть, менять что либо удел варваров и пустобрехов, не нам решать, хорошо или плохо.
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  strannikpv 06.05.2017 в 22:06:09   # 601590
Пизд..ц долбоеби..м
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  strannikpv 06.05.2017 в 22:07:21   # 601591
Наши дети итак мало что знаю об этой войне,а теперь и вовсе ничего не узнют
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  Mikado 06.05.2017 в 22:23:26   # 601593
Хочется матом выразиться, но не буду. А больше нет слов.
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  ustbe 06.05.2017 в 22:26:54   # 601595
AlexOm,насколько я помню эту акцию начали проводить лишь с 2005 года,то есть 65 лет как то обходились без этой ленточки,никто не возмущался что никто не носит эту ленточку.А сейчас вон оно как!Теперь все должны носить эту ленточку и точка!Даже не обсуждается,кто против тот не уважает дедов которые пролили кровь!А какая нафиг разница какого цвета эта ленточка?Думаю наши деды не хотели бы,чтобы их внуки ссорились из за ленточки.
Посмотрите внимательно на эти картинки,вот это вот настоящее осквернение!!


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  ustbe 06.05.2017 в 22:46:38   # 601599
Меня вот напрягает ваш власовский триколор,когда то наши деды умирали,чтобы этот флаг не развевался над СССР.А теперь это гос.флаг наших близких соседей!!!И почему то голубая ленточка оскверняет память наших дедов,а власовский триколор никак не оскверняет!
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  bozon house 06.05.2017 в 22:48:40   # 601600
Цитата: ustbe от 06.05.2017 22:26:54
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Не передергивай! Речь идет о ленте на памятнике. Там она была к месту, если не въезжаешь в тему.
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  bozon house 06.05.2017 в 22:52:25   # 601601
Цитата: ustbe от 06.05.2017 22:46:38
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И тут не перердергивай - триколор, торговый российский флаг Петра 1.
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  ustbe 06.05.2017 в 22:59:26   # 601603
bozon house,
Передергиваете вы,а не я!Если вы готовы перегрызть глотку своему соседу из за цветовой палитры,то она не стоит того чтобы его применяли как символ победы.
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  Zoggyla 06.05.2017 в 23:03:47   # 601605
Цитата: ustbe от 06.05.2017 22:59:26
bozon house,
Передергиваете вы,а не я!Если вы готовы перегрызть глотку своему соседу из за цветовой палитры,то она не стоит того чтобы его применяли как символ победы.
Чувак, тебе ясно указали на твое невежество и всего- то.
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  андремас 06.05.2017 в 23:11:58   # 601608
Цитата: Marvel от 06.05.2017 21:26:14
Зае..ла эта истерия насчет лент. Чем георгиевская лента не нравится нашим властям?


Хороший вопрос!
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  ustbe 06.05.2017 в 23:14:03   # 601609
Zoggyla,а я ничего оскорбительного не вижу в этом переделанном памятнике.Все же ведь зациклились на этом новом цвете!Какого хрена вы нам даете так мало выбора,в способах как нам чтить память наших дедов?Голубая,желтая,розовая,так хоть прозрачная!!!
Когда то выдавали медали с такой расцветкой(черно желтая) за освобождение центральной азий!А я хочу уважать и тех и других дедов,поэтому мне нравится голубая расцветка!
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  einer 06.05.2017 в 23:18:29   # 601610
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:14:03
мне нравится эта расцветка!

А какое отношение эта расцветка имеет к этой дате? Для чего она тут вообще?
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  Zoggyla 06.05.2017 в 23:23:52   # 601614
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:14:03
Zoggyla,а я ничего оскорбительного не вижу в этом переделанном памятнике.Все же ведь зациклились на этом новом цвете!Какого хрена вы нам даете так мало выбора,в способах как нам чтить память наших дедов?Голубая,желтая,розовая,так хоть прозрачная!!!
Когда то выдавали медали с такой расцветкой(черно желтая) за освобождение центральной азий!А я хочу уважать и тех и других дедов,поэтому мне нравится голубая расцветка!
В этом твое невежество и неуважение к тем кому он установлен.
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  arhar 06.05.2017 в 23:28:49   # 601616
а кто это когда-то решил, что ленточка символ победы? и че теперь вокруг нее столько шума. мне похуй на эту ленту, никогда ее не считал какой-то особенной, ее не обматывался, молиться на нее не собираюсь. кому надо, пусть носится с ней. у меня дед- ветеран, никогда ее не носил, за нее не воевал. даже медали и ордена не сберёг, не ценил их. они для него никакой ценности не имели. почему я как-то по другому к этим вещам относиться? память? у меня и без ленточки и всяких возложений цветов к памятникам память нормальная.
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  bolatbol 06.05.2017 в 23:35:07   # 601618

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  ustbe 06.05.2017 в 23:45:39   # 601621
einer,она имеет отношение к казахам,а казахи имеют прямое отношение к этой дате.Когда то казахская земля доверила и пожертвовала жизнями сотни тысяч сыновей и дочерей,чтобы защитить общий дом.А русские что в ответ?Не могут даже доверить право по своему отмечать эту дату казахам!Поэтому сейчас ведется усиленная травля над другими символами победы.
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  bozon house 06.05.2017 в 23:47:42   # 601622
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:45:39
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Угомонись нацик.
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  ustbe 06.05.2017 в 23:53:46   # 601623
strannikpv,Вы не правы.Трудно забыть такое,если его итак каждый год отмечают.Ни одного ребенка не встречал,который не знает про ВОВ.
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  Даригер Ватс 06.05.2017 в 23:55:05   # 601624
Цитата: arhar от 06.05.2017 23:28:49
а кто это когда-то решил, что ленточка символ победы? и че теперь вокруг нее столько шума. мне похуй на эту ленту, никогда ее не считал какой-то особенной, ее не обматывался, молиться на нее не собираюсь. кому надо, пусть носится с ней. у меня дед- ветеран, никогда ее не носил, за нее не воевал. даже медали и ордена не сберёг, не ценил их. они для него никакой ценности не имели. почему я как-то по другому к этим вещам относиться? память? у меня и без ленточки и всяких возложений цветов к памятникам память нормальная.

С языка снял нечего добавить. У меня дед под Сталинградом бился, медали сохранились только на фотографиях
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  ustbe 06.05.2017 в 23:56:34   # 601625
bozon house,нацика в зеркале увидишь!Обоснуешь за свои слова или ты пиздабол?
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  Aborigen 07.05.2017 в 00:32:02   # 601628
Слишком много внимания уделяют георгиевской ленте, это всего лишь лента, атрибутика, вещь. Главное память, о том что было сделано. Поддержу выше говорящих в том, то ветеранам было фиолетово на ленту. Ранее с семьей приезжали к двоюродным дедушке и бабушке, которые в танке познакомились и до Берлина дошли вместе. И я от них не разу не слышал о культе ленты оранжево-черной, главное что пришли поздравить и не забыли стариков.
Обратите внимание на тему о поздравлении ветеранов байкерами, а именно на фото ветеранов с медалями, на ленты на которых висят медали,одна две имеют георгиевскую ленту, остальные в другой цветовой гамме. Да и кто был на том мероприятии, скажите пожалуйста о чем говорили ветераны, когда снимали ленты с Обелиска славы, и что говорят ветераны когда увидели Обелиск славы после реконструкции. Если ветераны не против, то кто мы такие чтобы глотки рвать и оскорблять друг друга. Всех с наступающими праздниками, добра и мира!
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  Aborigen 07.05.2017 в 00:39:06   # 601629
Цитата: einer от 06.05.2017 23:18:29
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:14:03
мне нравится эта расцветка!

А какое отношение эта расцветка имеет к этой дате? Для чего она тут вообще?

Могу предположить, что это напоминание о каждой седьмой пуле, 1/7 часть казахстанского флага, не более.
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