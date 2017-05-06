Теперь обелиск выглядит вот так

Комментарии, по рейтингу, по дате
Что-то последнее время пошли какие-то движения...
Тьфу, б..ь.
Вот точно, у тех, кто наверху сидит, предки не воевали
bozon house 06.05.2017 в 21:48:28 # 601578
© Министерство связи СССР, 1975 год.
В чем проблема господа реформаторы? Или прошлое не нравится?
Цитата: bozon house от 06.05.2017 21:48:28
© Министерство связи СССР, 1975 год.
В чем проблема господа реформаторы? Или прошлое не нравится?
© Министерство связи СССР, 1975 год.
В чем проблема господа реформаторы? Или прошлое не нравится?
Смотрел дебаты, по захоронению Ленина, подумал а кто мы такие что бы стирать память в угоду кому либо, нравится не нравится, ошибка или нет, не нам решать, это пласт истории, нам нужно просто сохранить, что бы была история и правда. Историю делали люди и пардон они иногда ошибаются, считаю пусть Ленин будет как есть, менять что либо удел варваров и пустобрехов, не нам решать, хорошо или плохо.
strannikpv 06.05.2017 в 22:06:09 # 601590
strannikpv 06.05.2017 в 22:07:21 # 601591
Посмотрите внимательно на эти картинки,вот это вот настоящее осквернение!!
bozon house 06.05.2017 в 22:48:40 # 601600
Цитата: ustbe от 06.05.2017 22:26:54Не передергивай! Речь идет о ленте на памятнике. Там она была к месту, если не въезжаешь в тему.
AlexOm,насколько я помню эту акцию начали проводить лишь с 2005 года,то есть 65 лет как то обходились без этой ленточки,никто не возмущался что никто не носит эту ленточку.А сейчас вон оно как!Теперь все должны носить эту ленточку и точка!Даже не обсуждается,кто против тот не уважает дедов которые пролили кровь!А какая нафиг разница какого цвета эта ленточка?Думаю наши деды не хотели бы,чтобы их внуки ссорились из за ленточки.
Посмотрите внимательно на эти картинки,вот это вот настоящее осквернение!!
Посмотрите внимательно на эти картинки,вот это вот настоящее осквернение!!
bozon house 06.05.2017 в 22:52:25 # 601601
Цитата: ustbe от 06.05.2017 22:46:38И тут не перердергивай - триколор, торговый российский флаг Петра 1.
Меня вот напрягает ваш власовский триколор,когда то наши деды умирали,чтобы этот флаг не развевался над СССР.А теперь это гос.флаг наших близких соседей!!!И почему то голубая ленточка оскверняет память наших дедов,а власовский триколор никак не оскверняет?
Передергиваете вы,а не я!Если вы готовы перегрызть глотку своему соседу из за цветовой палитры,то она не стоит того чтобы его применяли как символ победы.
Цитата: ustbe от 06.05.2017 22:59:26Чувак, тебе ясно указали на твое невежество и всего- то.
bozon house,
Передергиваете вы,а не я!Если вы готовы перегрызть глотку своему соседу из за цветовой палитры,то она не стоит того чтобы его применяли как символ победы.
bozon house,
Передергиваете вы,а не я!Если вы готовы перегрызть глотку своему соседу из за цветовой палитры,то она не стоит того чтобы его применяли как символ победы.
Цитата: Marvel от 06.05.2017 21:26:14
Зае..ла эта истерия насчет лент. Чем георгиевская лента не нравится нашим властям?
Зае..ла эта истерия насчет лент. Чем георгиевская лента не нравится нашим властям?
Хороший вопрос!
Когда то выдавали медали с такой расцветкой(черно желтая) за освобождение центральной азий!А я хочу уважать и тех и других дедов,поэтому мне нравится голубая расцветка!
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:14:03
мне нравится эта расцветка!
мне нравится эта расцветка!
А какое отношение эта расцветка имеет к этой дате? Для чего она тут вообще?
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:14:03В этом твое невежество и неуважение к тем кому он установлен.
Zoggyla,а я ничего оскорбительного не вижу в этом переделанном памятнике.Все же ведь зациклились на этом новом цвете!Какого хрена вы нам даете так мало выбора,в способах как нам чтить память наших дедов?Голубая,желтая,розовая,так хоть прозрачная!!!
Когда то выдавали медали с такой расцветкой(черно желтая) за освобождение центральной азий!А я хочу уважать и тех и других дедов,поэтому мне нравится голубая расцветка!
Zoggyla,а я ничего оскорбительного не вижу в этом переделанном памятнике.Все же ведь зациклились на этом новом цвете!Какого хрена вы нам даете так мало выбора,в способах как нам чтить память наших дедов?Голубая,желтая,розовая,так хоть прозрачная!!!
Когда то выдавали медали с такой расцветкой(черно желтая) за освобождение центральной азий!А я хочу уважать и тех и других дедов,поэтому мне нравится голубая расцветка!
bozon house 06.05.2017 в 23:47:42 # 601622
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:45:39Угомонись нацик.
einer,она имеет отношение к казахам,а казахи имеют прямое отношение к этой дате.Когда то казахская земля доверила и пожертвовала жизнями сотни тысяч сыновей и дочерей,чтобы защитить общий дом.А русские что в ответ?Не могут даже доверить право по своему отмечать эту дату казахам!Поэтому сейчас ведется усиленная травля над другими символами победы.
Даригер Ватс 06.05.2017 в 23:55:05 # 601624
Цитата: arhar от 06.05.2017 23:28:49
а кто это когда-то решил, что ленточка символ победы? и че теперь вокруг нее столько шума. мне похуй на эту ленту, никогда ее не считал какой-то особенной, ее не обматывался, молиться на нее не собираюсь. кому надо, пусть носится с ней. у меня дед- ветеран, никогда ее не носил, за нее не воевал. даже медали и ордена не сберёг, не ценил их. они для него никакой ценности не имели. почему я как-то по другому к этим вещам относиться? память? у меня и без ленточки и всяких возложений цветов к памятникам память нормальная.
а кто это когда-то решил, что ленточка символ победы? и че теперь вокруг нее столько шума. мне похуй на эту ленту, никогда ее не считал какой-то особенной, ее не обматывался, молиться на нее не собираюсь. кому надо, пусть носится с ней. у меня дед- ветеран, никогда ее не носил, за нее не воевал. даже медали и ордена не сберёг, не ценил их. они для него никакой ценности не имели. почему я как-то по другому к этим вещам относиться? память? у меня и без ленточки и всяких возложений цветов к памятникам память нормальная.
С языка снял нечего добавить. У меня дед под Сталинградом бился, медали сохранились только на фотографиях
Обратите внимание на тему о поздравлении ветеранов байкерами, а именно на фото ветеранов с медалями, на ленты на которых висят медали,одна две имеют георгиевскую ленту, остальные в другой цветовой гамме. Да и кто был на том мероприятии, скажите пожалуйста о чем говорили ветераны, когда снимали ленты с Обелиска славы, и что говорят ветераны когда увидели Обелиск славы после реконструкции. Если ветераны не против, то кто мы такие чтобы глотки рвать и оскорблять друг друга. Всех с наступающими праздниками, добра и мира!
Цитата: einer от 06.05.2017 23:18:29
А какое отношение эта расцветка имеет к этой дате? Для чего она тут вообще?
Цитата: ustbe от 06.05.2017 23:14:03
мне нравится эта расцветка!
мне нравится эта расцветка!
А какое отношение эта расцветка имеет к этой дате? Для чего она тут вообще?
Могу предположить, что это напоминание о каждой седьмой пуле, 1/7 часть казахстанского флага, не более.