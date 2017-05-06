Теперь обелиск выглядит вот так

а кто это когда-то решил, что ленточка символ победы? и че теперь вокруг нее столько шума. мне похуй на эту ленту, никогда ее не считал какой-то особенной, ее не обматывался, молиться на нее не собираюсь. кому надо, пусть носится с ней. у меня дед- ветеран, никогда ее не носил, за нее не воевал. даже медали и ордена не сберёг, не ценил их. они для него никакой ценности не имели. почему я как-то по другому к этим вещам относиться? память? у меня и без ленточки и всяких возложений цветов к памятникам память нормальная.