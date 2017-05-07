ЮКО будет экспортировать ценные шкуры каракуля в Италию

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Гость 07 Мая 2017 в 13:00:57
Хозяйство «Байырқұм-Агро», расположенное в сельском округе Байыркум Арысского района, начало разводить овец каракулевых пород.
В хозяйстве площадью 4900 га содержат 2000 голов овец карулевых пород. До конца года ТОО «Байырқұм-Агро» планирует довести поголовье овец до 20 тысяч голов. На сегодня заключено соглашение по экспорту ценных шкур каракуля в Италию.
Одна шкура каракуля на рынке оценивается в 100 долларов США. Кроме того, разведением данных пород овец занимаются производственные кооперативы «Кумкент» и «Каракур», расположенные в Сузакском районе. Так, в прошлом году данные хозяйства продали годовалых каракулей в Объединенные Арабские Эмираты.
Казинформ
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Цитата: smb от 07.05.2017 15:31:32
http://base.garant.ru/108095/
Quote:
«400 тысяч штук ветеринарных сертификатов было выдано. Значит, 440 тысяч штук необработанных шкур должно было быть вывезено. По данным комитета госдоходов, было вывезено 148 тыс. штук. Значит, остальные шкуры, на которые были выписаны ветсертификаты, в действительности, были вывезены в качестве необработанных шкур, но, чтобы не платить пошлины, они были показаны как вет-блю - переработанные. Вот та разница, которая возникает между миллионом, который заявлен как реализованный в виде вет-блю и краста и тем объемом, который показан по загруженности наших предприятий. То есть на сегодня идет подмена товара, который вывозится на экспорт. Вывозятся сырые необработанные шкуры. Но для того, чтобы избежать пошлин, они прописываются как готовая вет-блю, на самом деле она максимум проходит обезволашивание», - добавила вице-министр.
Куда уходят шкуры? 09 Декабря 2015 http://palata.kz/ru/news/20704-kuda-uhodyat-shkury
Куда уходят шкуры? 09 Декабря 2015 http://palata.kz/ru/news/20704-kuda-uhodyat-shkury
Quote:
Поскольку кожевенное сырье облагается пошлиной в 500 евро, а готовая кожа проходит по нулевой или минимальной ставке, сырые шкуры (товарная группа 4101, 4103 ТН ВЭД) вывозят из страны как обработанные (группа 4104, 4105). Финполицейские отмечают нереальный рост экспорта кожи: в прошлом году предприятия страны произвели или импортировали 0,75 млн квадратных метров обработанных шкур, а на экспорт ушло 3,6 млн квадратных метров кожи. По подсчетам специалистов АБЭКП, только на этих двух операциях бюджет теряет около 4 млрд тенге. Если присовокупить к этому ущерб от контрабандно уходящих из страны шкур, то государство могло бы иметь только на экспорте шкур еще чуть менее 50 млн долларов.
Великий шкурный путь 26 августа 2013 http://expertonline.kz/a11571/
Великий шкурный путь 26 августа 2013 http://expertonline.kz/a11571/
Раньше поголовье каракулевых баранов достигало 1 млн.
Приличный совхоз держал 30-40 тыс голов.
Потом пришли итальянцы ,КИК. Собрали все сливки. В виде каракульчи. Потом и не сливки. Поголовье вывели почти под 0. В конце 90-х самый большой совхоз держал 10 тыс голов. Остальные просто перестали существовать.
Сейчас про 2000 говорят как про достижение.2000 голов это ничто.
100 $ каракуль никогда не стоил и сейчас не стоит.
Каракульча до 40 доходила за штуку, но в наборе, выделанная. Сотку даже афганский и туркменский не стоит. Казахстанский каракуль в сухосоле по 6-7 баксов за штуку.
Поэтому статья смех вызвала.
Начнут с этого количества и по тихоньку будут развиваться.
Там глядишь, ещё несколько хозяйств появится.
Причин для смеха не вижу.
Как до конца года из 2000 сделать 20000?
Во вторых откуда такая цена?
На самом деле начинание хорошее.
Статья говно. Над журналюгами смеюсь, не над фермерами.