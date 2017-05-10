В ЮКО полицейские организовали «штрафстоянку» для бесхозного домашнего скота

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danilov 10 Мая 2017 в 16:01:32
В Южно-Казахстанской области по инициативе ДВД ЮКО при поддержке Акимата области во всех районах области должны отводиться специальные территории, так называемые «штрафстоянки», для домашней скотины, не имеющих документов, тавро и бирок, оставшихся без присмотра.
Организация штрафстоянок направлена на противодействие и предупреждение фактов скотокрадства на территории области, а также профилактики правонарушений, связанных с выпасом домашней скотины.
Первая в области такая «штрафстоянка» появилась в Кентау. Сюда ежедневно стражи порядка привозят бесхозную скотину, не имеющую бирок и тавро. Затем полицейскими принимаются меры к розыску владельцев скота для предъявления административных взысканий.
Найденный бесхозный скот передается законным владельцам после предъявления ими соответствующих документов. Если же у скотины отсутствует тавро и бирки, то ее возвращают владельцам в присутствии двух свидетелей.
Так, в Кентау полицейские доставили на «штрафстоянку» 7 коров, принадлежащих местному жителю, который оставил их без присмотра, пасущимися на территории города. В отношении владельца скотины стражи порядка вынесено предупреждение в административном порядке, согласно статьи 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».
В результате принятых мер полицейским удалось снизить скотокрадство на территории Кентау в 4 раза. Так, если за первые 4 месяца прошлого года было совершено 12 фактов краж скота, то за тот же период 2017 года зарегистрировано всего 3 факта, из которых два раскрыты.
Как показывает практика, большинство краж скота совершается злоумышленниками с вольных пастбищ или хозяйственных построек из-за халатности самих хозяев. Выпуская домашних животных на пастбища, владельцы на свой страх и риск оставляют его без присмотра. А после обнаружения пропажи начинают самостоятельные поиски и только потом обращаются с заявлением в полицию, что многократно снижает шансы на раскрытие преступления по «горячим следам».
Полицейские Кентау рекомендуют гражданам не оставлять домашнюю скотину без присмотра, поставить на нее тавро и бирки, а в случае ее пропажи незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, что позволит более эффективно пресекать преступления данной категории.
https://otyrar.kz/2017/05/v-yuko-policejskie-organizovali-shtrafstoyanku-dlya-besxoznogo-domashnego-skota/
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