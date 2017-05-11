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Шымкент
С героем на шее
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danilov 11 Мая 2017 в 09:04:33
Инспектор молодежного центра Кентау Адильбек КАЙЫРБЕКОВ на торжественных мероприятиях, посвященных 72-летию Победы, на собственном загривке носил 92-летнего ветерана ВОВ Мухамеджана ИСМАИЛОВА.

Таким образом Адильбек решил сразу две проблемы: трудность с передвижением престарелого аксакала и выражение бесконечной благодарности потомков за совершенный ветераном ратный подвиг.

- На церемонию аксакал приехал на предоставленном ему авто, но с некоторым опозданием, - объяснил ситуацию заместитель акима Кентау Рашид МЫНБАЕВ. - Дедушка передвигался очень медленно и мог опоздать на торжественную часть, и тогда Адильбек посадил его себе на спину и донес до места.

Заместитель акима не смог объяснить, почему организаторы праздника не предусмотрели тот факт, что главные действующие лица - люди глубоко пожилые, для многих ходьба даже на короткие дистанции непростое испытание. По данным областного собеса, в регионе нет дефицита инвалидных колясок и специальных средств передвижения, а если учесть, что в Кентау всего семь ветеранов войны, а способных мало-мальски передвигаться и того меньше, то катание героев войны на богатырских загривках благодарных потомков выглядит неуместно.

Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА
http://www.time.kz/articles/moment/2017/05/10/s-geroem-na-shee
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 11.05.2017 в 10:00:39   # 602484
Видимо думать — это не для чиновников
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  звукач 11.05.2017 в 11:02:41   # 602494
21 век на дворе.Горько и трагикомично это все выглядит.Ну а у нас на дворе Экспо.2030,2050.За такой позор и насмешку над ветераном руководство и организаторов гнать поганой метлой нужно.
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  KAN13 11.05.2017 в 11:23:19   # 602498

Позор .
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  332-712 11.05.2017 в 12:13:53   # 602503
ну вы хоть последовательными будьте, что ли. в другой новости хвалили, тут хаете
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  Денис222 11.05.2017 в 12:17:51   # 602505
Да уж...сколько особняков кругом высоких, автомобилей дорогих, витрины ломятся от товаров, вот и Экспо на носу и вроде как 21 век, а тут такое... и чем дальше от города (да и города далеко не ушли) тем печальнее...
Ветеран то вытерпит, и не такое приходилось пережить, они то стойкие (дай Бог им не болеть), да и парень несущий старика не ослабеет (дай Бог ему здоровья), а вот чиновники, они СЛАБЫ! и жаль мне вас, вы к сожалению уже не будете ЛЮДЬМИ!
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  Витал 11.05.2017 в 12:41:57   # 602508
Цитата: Денис222 от 11.05.2017 12:17:51
Да уж...сколько особняков кругом высоких, автомобилей дорогих, витрины ломятся от товаров, вот и Экспо на носу и вроде как 21 век, а тут такое... и чем дальше от города (да и города далеко не ушли) тем печальнее...
Ветеран то вытерпит, и не такое приходилось пережить, они то стойкие (дай Бог им не болеть), да и парень несущий старика не ослабеет (дай Бог ему здоровья), а вот чиновники, они СЛАБЫ! и жаль мне вас, вы к сожалению уже не будете ЛЮДЬМИ!
создаётся впечатление, что они ими и не были а сразу подонками уродились
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