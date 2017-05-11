С героем на шее

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danilov 11 Мая 2017 в 09:04:33
Таким образом Адильбек решил сразу две проблемы: трудность с передвижением престарелого аксакала и выражение бесконечной благодарности потомков за совершенный ветераном ратный подвиг.
- На церемонию аксакал приехал на предоставленном ему авто, но с некоторым опозданием, - объяснил ситуацию заместитель акима Кентау Рашид МЫНБАЕВ. - Дедушка передвигался очень медленно и мог опоздать на торжественную часть, и тогда Адильбек посадил его себе на спину и донес до места.
Заместитель акима не смог объяснить, почему организаторы праздника не предусмотрели тот факт, что главные действующие лица - люди глубоко пожилые, для многих ходьба даже на короткие дистанции непростое испытание. По данным областного собеса, в регионе нет дефицита инвалидных колясок и специальных средств передвижения, а если учесть, что в Кентау всего семь ветеранов войны, а способных мало-мальски передвигаться и того меньше, то катание героев войны на богатырских загривках благодарных потомков выглядит неуместно.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА
http://www.time.kz/articles/moment/2017/05/10/s-geroem-na-shee
Комментарии, по рейтингу, по дате
Позор .
Ветеран то вытерпит, и не такое приходилось пережить, они то стойкие (дай Бог им не болеть), да и парень несущий старика не ослабеет (дай Бог ему здоровья), а вот чиновники, они СЛАБЫ! и жаль мне вас, вы к сожалению уже не будете ЛЮДЬМИ!
Цитата: Денис222 от 11.05.2017 12:17:51создаётся впечатление, что они ими и не были а сразу подонками уродились
Да уж...сколько особняков кругом высоких, автомобилей дорогих, витрины ломятся от товаров, вот и Экспо на носу и вроде как 21 век, а тут такое... и чем дальше от города (да и города далеко не ушли) тем печальнее...
Ветеран то вытерпит, и не такое приходилось пережить, они то стойкие (дай Бог им не болеть), да и парень несущий старика не ослабеет (дай Бог ему здоровья), а вот чиновники, они СЛАБЫ! и жаль мне вас, вы к сожалению уже не будете ЛЮДЬМИ!
Да уж...сколько особняков кругом высоких, автомобилей дорогих, витрины ломятся от товаров, вот и Экспо на носу и вроде как 21 век, а тут такое... и чем дальше от города (да и города далеко не ушли) тем печальнее...
Ветеран то вытерпит, и не такое приходилось пережить, они то стойкие (дай Бог им не болеть), да и парень несущий старика не ослабеет (дай Бог ему здоровья), а вот чиновники, они СЛАБЫ! и жаль мне вас, вы к сожалению уже не будете ЛЮДЬМИ!