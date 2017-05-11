С героем на шее

Да уж...сколько особняков кругом высоких, автомобилей дорогих, витрины ломятся от товаров, вот и Экспо на носу и вроде как 21 век, а тут такое...и чем дальше от города (да и города далеко не ушли) тем печальнее...Ветеран то вытерпит, и не такое приходилось пережить, они то стойкие (дай Бог им не болеть), да и парень несущий старика не ослабеет (дай Бог ему здоровья), а вот чиновники, они СЛАБЫ!и жаль мне вас, вы к сожалению уже не будете ЛЮДЬМИ!