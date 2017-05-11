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Шымкент
Начальник МПС Шымкента отчитается перед населением
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danilov 11 Мая 2017 в 17:33:26
12 мая в 15:00 часов о деятельности МПС Шымкента отчитается перед населением руководитель ведомства Данияр Мейрхан.
Встреча состоится по адресу Тыныбаева 8, в здании Аль-Фарабийского акимата. (бывш. здание акимата Шымкента).
Кто болеет за город, хочет задать вопросы и послушать начальника вживую приходите, кто не сможет пишите в комментариях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 11.05.2017 в 17:46:10   # 602587
Население Шымкента, в вашем последнем видео с погоней, где вы задержали дебошира, узнало в правонарушителе ваше подставное лицо, так называемую "ментовскую утку". Расскажите подробнее, кого вы задержали тем вечером? Какие меры приняли в отношении правонарушителя? Где он сейчас находится, заведено ли уголовное или административное дело?
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  РусланY 11.05.2017 в 17:51:51   # 602588
Когда придет в порядок движение общественных транспортов по городу, искоренение лихачества, гонки, и остановок на неположенном месте?
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  гримм 11.05.2017 в 17:53:24   # 602589
не хочу и не пойду потому что потомушто! очередной пиар. порядка как не было так и не будет, будет если с себя начнут, своих шестерок приучат к порядку те которые на четырнашках, все в курсе про кого я пишу, много что можно высказать, а вот смысла не вижу, зря потраченное время.
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  гримм 11.05.2017 в 17:56:17   # 602590
Цитата: РусланY от 11.05.2017 17:51:51
Когда придет в порядок движение общественных транспортов по городу, искоренение лихачества, гонки, и остановок на неположенном месте?

они призваны следить за порядком, а без порядки их не интересуют!!!
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