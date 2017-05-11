Начальник МПС Шымкента отчитается перед населением

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danilov 11 Мая 2017 в 17:33:26
Встреча состоится по адресу Тыныбаева 8, в здании Аль-Фарабийского акимата. (бывш. здание акимата Шымкента).
Кто болеет за город, хочет задать вопросы и послушать начальника вживую приходите, кто не сможет пишите в комментариях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: РусланY от 11.05.2017 17:51:51
Когда придет в порядок движение общественных транспортов по городу, искоренение лихачества, гонки, и остановок на неположенном месте?
Когда придет в порядок движение общественных транспортов по городу, искоренение лихачества, гонки, и остановок на неположенном месте?
они призваны следить за порядком, а без порядки их не интересуют!!!