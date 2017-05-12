В ЮКО проходит медиа-форум "Тюркский мир и информационное пространство"

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Гость 12 Мая 2017 в 09:44:21
Форум собрал руководителей крупных СМИ из Казахстана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Башкортостана (РФ). Среди них МИА «Казинформ», агентство «Анадолу», TRT Avaz, Казахское радио и другие.
В первый день в рамках программы «Рухани Жаңғыру», проекта «Туған жер» участники форума посетили ряд сакральных мест региона: Сайрам, Отырар, Арыстан-баб, мавзолей Кожа Ахмета Яссауи. Форум продолжит свою работу и в пятницу, 12 мая. Организаторы - акимат Южно-Казахстанской области и Международная Тюркская академия.
МИА «Казинформ»
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