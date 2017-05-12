Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В ЮКО проходит медиа-форум "Тюркский мир и информационное пространство"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 12 Мая 2017 в 09:44:21
В городе Туркестан Южно-Казахстанской области в рамках проведения инициативы ТЮРКСОЙ - Культурная столица тюркского мира - проходит медиа-форум «Тюркский мир и информационное пространство», передает МИА «Казинформ».

Форум собрал руководителей крупных СМИ из Казахстана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Башкортостана (РФ). Среди них МИА «Казинформ», агентство «Анадолу», TRT Avaz, Казахское радио и другие.

В первый день в рамках программы «Рухани Жаңғыру», проекта «Туған жер» участники форума посетили ряд сакральных мест региона: Сайрам, Отырар, Арыстан-баб, мавзолей Кожа Ахмета Яссауи. Форум продолжит свою работу и в пятницу, 12 мая. Организаторы - акимат Южно-Казахстанской области и Международная Тюркская академия.

МИА «Казинформ»
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь