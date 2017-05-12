В Шымкенте обильные дожди и град могут привести к неурожаю

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Гость 12 Мая 2017 в 09:45:30
Ранним утром выходить на грядки дехкане не решаются даже в резиновых сапогах — кругом непролазная грязь. А вот редису проливной дождь только на пользу. Он уже поспел, можно собирать урожай. Капуста тоже любит воду.
Санжар Абдрасилов, дехканин: «К счастью, у нас не было града. А дожди — это хорошо, особенно для тех растений, которые были высажены давно. А вот чтобы молодые саженцы пошли в рост, необходимо чтобы установилась погода. Побольше солнца надо растениям. Мы уже восьмой год здесь высаживаем. Правда, в последнее время стали сажать позже. Так как весь апрель и начало мая - дождливые. Поэтому и урожай будем собирать в этом году на две недели позже».
Дехкане сегодня озадачены другим. После обильных дождей сорняки пойдут в рост. Потратившись изрядно на семена, теперь придется покупать еще и препараты для борьбы с вредителями. Чтобы не было так накладно, сразу после посадки дехкане приступают к прополке.
Сильный ветер, скорее всего, повлияет на урожай урюка, вишни и персиков. Садоводы подсчитывают первые убытки. Они говорят, что второй год подряд не будет и своего урожая винограда. Мало солнца, сажать не выгодно.
Санжар Абдрасилов, дехканин: «Пришлось даже срезать виноград. В прошлом году плоды появились, но так и не созрели. Плоды урюка только завязались, но после порывистого ветра и обильных дождей они оказались на земле. Чтобы накормить семью, нам приходится работать весь год. И, конечно, мы зависим от погодных условий…»
Труженики полей и огородов сегодня просят власти помочь хотя бы со льготными минеральными удобрениями и препаратами от вредителей. Иначе снабжать в таком объёме, как раньше, и Шымкент, и южную столицу, местным урожаем не получится.
otyrar.kz