В Каскасу восстанавливают исторический памятник

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danilov 12 Мая 2017 в 10:27:25
Когда-то, в конце ХIХ — начале ХХ века, храм «Всех святых», как и местную школу, в селе Каскасу построили на государственные деньги для поселившихся здесь православных переселенцев. Затем, после революции, когда было решено, что Бога нет, местные власти нашли крепкому, основательному строению другое применение.
«В советское время здесь был колхоз и это здание использовалось как колхозный склад, — рассказывает аким сельского округа Каскасу Омар Жанкалов. — Кажется, с тех пор, как церковь отсюда убрали, в здании ни разу не было ремонта. Сегодня православного прихода в Каскасу нет, этнический состав поселка значительно изменился, но это не значит, что здание, вошедшее в «Список исторических памятников, охраняемых государством», будет медленно разрушаться без хозяина. Мы планируем взять строение в коммунальную собственность и сохранить его для будущих поколений, открыв в нем местный исторический музей. Это не просто наша инициатива. Это задание акимов области и района».
Эта постройка в селе самая старая, говорят старожилы. И сохранить такую важную частичку местной истории в сельском акимате считают своим долгом. Вот только где взять деньги на реставрацию — не знают. Однако историк по образованию и журналист по профессии Алексей Гончаров утверждает, что никаких проблем с финансированием этого благого дела быть не должно.
«Коль здание является памятником истории и охраняется государством, значит, должно находиться на балансе управления культуры, — говорит Алексей Гончаров. — А, насколько я знаю, на реставрацию таких зданий ежегодно выделяются какие-то деньги из областного или районного бюджета. Следовательно, и это строение можно включить в очередь на реставрацию. Тем более что здание находится в относительно хорошем состоянии. Раньше ведь на века строили, не как сейчас. Так что там не такие уж большие деньги нужны. Привести его в порядок — и это здание будет приносить пользу селу. И переоборудование его под музей я считаю великолепной идеей акима, большое ему за это спасибо».
А пока финансовый вопрос не решен, специалисты местного акимата дружно вышли на субботник по очистке исторического памятника от накопившегося за десятки лет мусора.
https://otyrar.kz/2013/04/istoricheskij-pamyatnik-vosstanavlivayut-v-sele-kaskasu/?_utl_t=fb
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