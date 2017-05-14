Данияр Мейрхан: Я не занимаюсь пиаром
danilov 14 Мая 2017 в 15:29:32
В пятницу, 12 мая, местная полицейская служба Шымкента отчитывалась о своей работе за прошедший год.
Напомним, что эта структура появилась в Казахстане прошлой зимой по инициативе президента РК. Главное ее отличие от других правоохранительных органов в том, что МПС в регионах подчиняется акиматам, а не ДВД. В функции этой службы входит обеспечение безопасности на дорогах и улицах городов и сел.
На отчетной встрече главы МПС Данияра МЕЙРХАНА с населением Шымкента в эту пятницу чуть не разгорелся большой скандал.
Некие активисты, как будто по сценарию, начали громко обвинять полицейских во всех мыслимых и немыслимых грехах. Например, полицейскую службу Шымкента упрекнули в том, что из-за чрезмерно раскидистых деревьев не видно дорожных знаков. Или, например, сотрудники полиции оказались виноваты в том, что в некоторых районах нет освещения. Один из выступавших вообще заявил, что два года не может получить разрешение на проведение митинга против коррупции. Каким образом это относится к работе МПС, мужчина никак не объяснил.
Одна их журналисток начала упрекать подполковника Мейрхана в служебном подлоге и других грехах. Дама периодически обращалась за поддержкой к аудитории, ища поддержки.
- По проспекту Республики, начиная с семи часов вечера, толкаются проститутки и сутенеры, а на «Колосе» они сидят круглосуточно, - громко возмущалась женщина. При этом проходит полиция, она замечает… А вы говорите, полиция хорошо работает? Может быть, я живу в другой реальности, я не знаю? Чья эта недоработка? Деревья, которые загораживают движение транспорту, я понимаю, это не к вам. Но, насколько я знаю, дорожные разметки, светофоры акимат выставляет по вашему ходатайству, - вопрошала журналистка.
- Этим занимается Управление административной полиции ДВД ЮКО, - ответил ей Данияр Мейрхан.
- Хорошо – хорошо. У меня пока все, - угомонилась сразу женщина.
Обычно на таких отчетных встречах, где выступают большие чиновники, царит идиллия. Заранее подготовленные спикеры (лишних туда не пускают) произносят слова благодарности и на позитивной ноте мероприятие заканчивается. Но на встречу с главой местной полицейской службы пустили всех желающих, чем, видимо, и воспользовались его недоброжелатели.
А врагов у местной полиции Шымкента, точнее у ее начальника, судя по всему, предостаточно. Действия главы МПС никак не вписываются в местные стандарты – за год работы он привлек к ответственности десятки должностных лиц, среди которых есть его непосредственные начальники.
Наказать высокопоставленного чиновника, даже если он грубый нарушитель, это что-то из ряда вон выходящее. Для юга Казахстана, где чинопочитание – это традиция, действия подполковника воспринимаются не иначе как сбой в системе. Поэтому за такой короткий срок местная полицейская служба настроила против себя почти всю шымкентскую элиту.
Не удивительно, что начальник городской полиции теперь постоянно подвергается критике со стороны депутатов и больших чиновников.
Ровно год назад сотрудники МПС сняли номера с дорогого джипа, на котором депутат городского маслихата приехал на работу и припарковался прямо на крыльце акимата. Удивлению и возмущению народного избранника не было предела. Депутат Бекайдар ТУЛЕГЕНОВ никак не мог понять, как его, казалось бы, неприкосновенного представителя власти, вдруг взяли и наказали простые блюстители порядка.
Удивительно, что чем больше недовольства Данияр Мейрхан вызывает у властьимущих, тем популярнее он становится среди простого населения, с которым он общается через свою страничку в Facebook.
Активность главы шымкентской МПС в социальных сетях не раз называли самопиаром и бездействием в работе. Однако официальная статистика гласит иначе: показатели преступности в Шымкенте резко снизились за прошлые месяцы: убийств стало меньше на 8,8%, причинения тяжкого вреда здоровью – на 6,5%, число изнасилований снизилось на 48,2%, фактов мошенничества - на 33,9%, ограблений - на 30%, хулиганств - на 24%, изнасилований стало меньше на 50%.
Отчетное выступление главы МПС, где несколько человек попытались на ровном месте раздуть скандал, стало зримым проявлением недовольства местной полицейской службой. Однако создать конфликтную ситуацию никому не удалось. На все провокационные вопросы глава шымкентской полиции отвечал сдержанно.
- Вас часто обвиняют в пиаре. Как вы к этому относитесь? – пыталась поддеть Мейрхана одна из жительниц города.
- Я пиаром не занимаюсь, - ответил глава МПС. - С момента создания местной полицейской службы мы работаем открыто и прозрачно. Мы создали странички в социальных сетях. Всю нашу работу мы показываем в интернете. Местная полицейская служба на сегодняшний день доступна и открыта, - поставил он точку в этом вопросе.
Жительница Шымкента Наталья ДОРОГОВА попросила Данияра Мейрхана прокомментировать случай, когда несколько рядовых полицейских оказались замешаны в торговле наркотиками.
- Да, буквально недавно были задержаны сотрудники МПС Абайского района, - сообщил начальник городской полиции. - Четыре участковых в данное время водворены в изолятор временного содержания. Мне, как руководителю этого ведомства, стыдно, что в нашем подразделении работают такие сотрудники. В данный момент ведется следствие. По решению суда мы еще прокомментируем, - резюмировал он.
Получив исчерпывающие ответы, активисты поспешили ретироваться.
http://www.ratel.kz/scandal/danijar_mejrhan_ja_ne_zanimajus_piarom#