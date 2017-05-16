Ну настоящий полковник!

И все то ей не нравится, ответил согласием-опять плохо. А насчет проституток, то он прав, очень трудно с ними бороться, нужны заявы, свидетели, а попробуй их найди, тем более уголовного наказания для них нет, и крышуют их такие высокосидящие персоны, о которых ни одна журналистка ничего не напишет.

А насчет проституток, то он прав, очень трудно с ними бороться, нужны заявы, свидетели, а попробуй их найди, тем более уголовного наказания для них нет, и крышуют их такие высокосидящие персоны, о которых ни одна журналистка ничего не напишет.Ну так если нельзя наказать, тогда надо возглавить. Выдать им патенты и мед справки, пусть трудятся и платят налоги. Нация здоровее будетПрикольно будет проститка Наташа ИП Сосулька