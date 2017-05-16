Ну настоящий полковник!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 16 Мая 2017 в 12:40:30
Необычайное единодушие продемонстрировали шымкентские общественники, наперебой восхваляя подполковника МЕЙРХАНА на его отчетной встрече c населением и прессой. Дружное многоголосие поклонников самого популярного шымкентского полицейского, коим они его нарекли в соцсетях, было нарушено лишь пару раз. Одного из инакомыслящих, что отказался петь дифирамбы в унисон с почтеннейшей публикой, тут же окрестили “козлом”.
К рандеву с народом, покой которого он бдит уже больше года, Данияр Мейрхан подошел со знанием дела. Заранее оповестил всех о встрече, подготовил слайды, диаграммы, пригласил депутатов... В назначенный час у здания бывшего городского акимата образовалась толпа из полицейских и женщин. Как выяснилось после короткой беседы с дамочками, почти все они недавно подвизались на платной основе помогать стражам порядка и пришли послушать, а если надо и поддержать, своего кумира. Пока помощницы шымкентских городовых сверялись по списку, места в зале заседаний были заняты.
Зачитывая доклад, подполковник Мейрхан умело оперировал цифрами. Так, согласно приведенной им статистике в Шымкенте преступность по сравнению с 2015 годом пошла на убыль: общее количество правонарушений снизилось на 7,4%, на 0,7% сократились преступления, совершенные в общественных местах, а на улицах - аж на 8,6%. Вместе с тем спикер признал, что во вверенном ему городе растет количество краж, и отметил, что каждое четвертое преступление связано с воровством телефонов. Правда, и здесь оратор выделил обнадеживающую тенденцию. По его данным, за последние четыре месяца было совершено 4042 кражи, тогда как еще год назад их было на 548 больше. Не без гордости Мейрхан заявил, что на 29,6% уменьшилось количество преступлений, совершенных в пьяном состоянии.
Между тем всего полтора месяца назад подполковник, выступая перед депутатами городского маслихата, сокрушался, что пьяных преступлений в городе стало больше на все те же 29,6%. Эту нестыковку практически никто из собравшихся не заметил. Окончание доклада было отмечено бурными аплодисментами. Последовавшие за тем ораторы с высокой трибуны выражали удовлетворение работой и отчетом Мейрхана. Вволю наславословившись, особо чтимые виновником торжества гости дали слово простому люду, но и тут особой разноголосицы не было. “Любим”, “уважаем”, “верим”, “благословляем на подвиги” - таким был набор слов ораторов.
- Я благодарна нашему участковому, и мы все за вас, - обратилась к главе местной полиции одна из приглашенных домкомов. - Только прошу вас, помогите. Который год в нашем дворе водители паркуют машины. К подъезду пройти невозможно. Звоним в “102”, оттуда передают участковому. Он хороший, но не может… Господин Мейрхан, акимат, помогите нам очистить двор от парковщиков!
Глава МПС пообещал помочь. Другие председатели домкомов, вышедшие к микрофону, также сначала выражали крайнее удовлетворение работой своих участковых, а потом умоляли полицейского шефа навести порядок в их дворах. Особые надежды на подполковника возлагали предводительницы многоэтажек с почасовой арендой квартир.
- Он (Мейрхан. - З. М.) приезжал к нам на собрания. В нашем подъезде проверил все квартиры, пять выселил, поменял трех участковых. Но он один, а людей много. Дайте поручение, чтобы он к нам часто приходил, - обратилась одна из выступавших к сидевшему в президиуме руководителю аппарата акима Шымкента Рашиду АЮПОВУ.
В ответ на эту просьбу руководитель аппарата окунулся в воспоминания, сделав неожиданный вывод. Как оказалось, год назад квартал почасовых арендных квартир заинтересовал чиновников из горакимата и заставил прибегнуть - надо же! - к беспилотникам.
- Мы с квадрокоптеров снимали эту зону, - рассказал Аюпов. - Как на ладони было видно, как стоят зазывалы с ключами от почасовых квартир, голосуют на дороге. Мы позвонили на “102” и продолжили наблюдение. Ровно через три минуты после нашего звонка все зазывалы хором зашли во двор. Потом приехала полиция, на дороге никого нет, они развернулись и уехали… Это организованная преступность и коррупция!
Но Данияр Мейрхан не стал развивать эту мысль, а лишь сообщил, что над этим работает и все под контролем. Наверное, так оно и есть, вот только людей, позвякивающих ключами от почасовых квартир, на дорогах не становится меньше.
В иное русло перевела разговор дама, что вышла следом к микрофону. Ее-то вопрос и подтолкнул меня к мысли: все происходящее - хорошо срежиссированный спектакль! Дамочка слово в слово повторила вопрос одного из блогеров городского сайта, выдав его за свой. Дело в том, что независимые блогеры, узнав о предстоящей встрече с начальником МПС, активно готовились и выкладывали на сайте свои неудобные вопросы к Мейрхану. Однако пробиться к начальнику на собрание удалось только одному.
- Там по сценарию должны были выступать только со словами восхваления бабульки с домкомами, - делится своими наблюдениями блогер Нурболат СУЛЕЙМЕНОВ. - Простых вообще не пускали, двери были закрыты. На всех подступах толпы полицейских. Я выждал момент, пристроился к депутату, будто сопровождаю, так и прошел через кордон. Поразило, что все пели дифирамбы начальнику МПС, и казалось, что эти люди были заранее подготовлены. Я воспользовался замешательством и задал вопрос.
Парень говорил о подчиненных Мейрхана, работающих на автоэвакуаторах, их коллегах, которые, отправляя машины на штрафстоянки, неделями не оформляют протоколы, рассказал о посредниках, которые в обход кассы решают вопросы с оплатой штрафов, о коррупции. После небольшой заминки начальник МПС принялся уверять, что вряд ли такое возможно. Он ведь каждый день проводит с личным составом беседы о вреде коррупции, но пообещал разобраться.
В двух словах он повинился перед собравшимися за своих младших коллег, которые, являясь участковыми, торговали наркотиками. Публика на покаяние отреагировала одобрительными аплодисментами.
Почти не нарушил благостный настрой аудитории 67-летний Мукаддас АБДИЕВ (на снимке), поставив под сомнение не только триумфальные реляции Мейрхана, но и правдивость прочих ораторов.
- Я лично не вижу особых результатов работы местной полиции! - рубанул пенсионер. - В нашем дворе, где я уже несколько десятилетий являюсь председателем домкома, криминал чуть ли не каждый день. Здесь было все: спрыгнувшие с моста, вскрытые вены, переломанные ноги, странные смерти молоденьких девушек. Мы жаловались, писали - все бесполезно! Тут круглосуточно торгуют водкой, рядом студгородок, постоянно что-то случается, а вы говорите: “Все под контролем”. Каждый день разборки в беседке, а до участкового не достучишься. В том же центре все знают, какой бардак с почасовыми квартирами, а эти домкомы тут перед тобой заискивают (обращаясь в Мейрхану. - З. М.). Твои подчиненные постоянно оказываются героями скандалов! Почитай “Время”, почитай “Казправду”. Казахи говорят: “Джигита совесть убивает, зайца - камыш”. Подумай об этом!
Начальник МПС с едва скрываемым недовольством выслушал отповедь и пообещал разобраться - выявить, наказать. Зал вновь разразился овациями, тут же позабыв об аксакале.
Неожиданно для организаторов не меньших аплодисментов заслужила и я, хотя поначалу суетливые мальчики прямо из-под моего носа увели микрофон. Чтобы быть услышанной, пришлось перейти на повышенный тон. По просьбе блогеров я передала начальнику муниципальной полиции и представителю акимата перечень всех вопросов к ним. Надеюсь, что ребята получат исчерпывающий ответ.
Ограничения во времени и общая усталость публики позволили мне задать от себя лишь пару вопросов. О продавцах, много лет торгующих подержанными и, скорее всего, ворованными мобильниками в двух шагах от горакимата, и о проститутках, уже несколько десятилетий оккупирующих один из главных проспектов Шымкента.
В ответ по нелегальному рынку начальник МПС не стал отрицать, что торгуют там и краденым. Лишь обрадовал, что думает, как бы собрать их всех под одной крышей в каком-нибудь торговом центре, и надеется в этом на помощь акимата.
Начальник всех участковых и постовых, который, судя по его биографии, с давних пор живет в Шымкенте, а в полиции работает 13 лет, сделал вид, что ему совсем не знакомы многолетние места обитания “ночных бабочек”. Он пообещал, что отправит туда своих подчиненных и даже сам проедет и разберется.
- А вы готовы найти людей, которые напишут на этих женщин заявления? - с нескрываемым раздражением и злобой обратился ко мне Мейрхан. - Если вы найдете заявителей, мы на законном основании сделаем все, что в наших силах.
На мое предложение отправиться в рейд по злачным местам начальник МПС ответил согласием. Однако лично у меня почему-то нет никакой уверенности в том, что совместная поездка к “стахановкам” с панели не закончится так же, как и история с квадрокоптером и почасовыми квартирами.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото Азата ДИДАРБЕКА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/05/15/nu-nastojashij-polkovnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
По сравнению с другими .
Я такое про чуть не каждого чиновника слышу..
Акимов ..
Цитата: андремас от 16.05.2017 13:38:42Значит все таки что-то они делают.
Я такое про чуть не каждого чиновника слышу..
Акимов ..
Я такое про чуть не каждого чиновника слышу..
Акимов ..
Цитата: Zoggyla от 16.05.2017 13:39:44
Цитата: андремас от 16.05.2017 13:38:42Значит все таки что-то они делают.
Я такое про чуть не каждого чиновника слышу..
Акимов ..
Я такое про чуть не каждого чиновника слышу..
Акимов ..
Конечно делают.. чего-нибудь, да как-нибудь.
Ну так если нельзя наказать, тогда надо возглавить. Выдать им патенты и мед справки, пусть трудятся и платят налоги. Нация здоровее будет
Прикольно будет проститка Наташа ИП Сосулька
Цитата: Тигра2 от 16.05.2017 13:57:27
И все то ей не нравится, ответил согласием-опять плохо. А насчет проституток, то он прав, очень трудно с ними бороться, нужны заявы, свидетели, а попробуй их найди, тем более уголовного наказания для них нет, и крышуют их такие высокосидящие персоны, о которых ни одна журналистка ничего не напишет.
И все то ей не нравится, ответил согласием-опять плохо. А насчет проституток, то он прав, очень трудно с ними бороться, нужны заявы, свидетели, а попробуй их найди, тем более уголовного наказания для них нет, и крышуют их такие высокосидящие персоны, о которых ни одна журналистка ничего не напишет.
Цитата: Skype от 16.05.2017 14:04:09
А насчет проституток, то он прав, очень трудно с ними бороться, нужны заявы, свидетели, а попробуй их найди, тем более уголовного наказания для них нет, и крышуют их такие высокосидящие персоны, о которых ни одна журналистка ничего не напишет.
Ну так если нельзя наказать, тогда надо возглавить. Выдать им патенты и мед справки, пусть трудятся и платят налоги. Нация здоровее будет
Прикольно будет проститка Наташа ИП Сосулька
А насчет проституток, то он прав, очень трудно с ними бороться, нужны заявы, свидетели, а попробуй их найди, тем более уголовного наказания для них нет, и крышуют их такие высокосидящие персоны, о которых ни одна журналистка ничего не напишет.
Ну так если нельзя наказать, тогда надо возглавить. Выдать им патенты и мед справки, пусть трудятся и платят налоги. Нация здоровее будет
Прикольно будет проститка Наташа ИП Сосулька
легализация проституции не уровень начальника МПС. это уровень Мажилиса, затем Сената.
никто из сидящих в них, не будет ставить подпись, там где будет легализация проституции. потому что для них это не проблема
а для Зауре надо было разъяснить почему невозможно на данный момент борьба с проституцией в РК, а не раздражаться. если все будет в порядке, то и она не будет придираться, а на ее придирки не по делу, читатели "Времени" сами будут на нее жаловаться в редакцию газеты.
Вроде думал, что с продажей украденного не борятся созданием мест для их сбыта.
Даригер Ватс 16.05.2017 в 14:29:45 # 603603
danilov 16.05.2017 в 14:33:56 # 603607
так как о встречах наших акимчиков (вот где настоящий опера-кардебалет) уважаемая Зауре так не писала
Если вы не читали, это не означает что это не было написано:
Раз - “Передайте привет вашим жёнам!”
Два - А в остальном - всё хорошо
Цитата: КЕДЫ от 16.05.2017 15:01:57
Проституток не смейте трогать!!
Проституток не смейте трогать!!
Пусть трогают. Эти путаны все палисадники и подъезды домов (у кого без домофонов) вдоль проспекта зассали и обгадили.