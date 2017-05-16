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Шымкент
В Шымкенте вор «обнёс» машину, не взирая на сидящего в ней пассажира
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danilov 16 Мая 2017 в 14:44:01
Инцидент произошел на улице Торекулова. В нашу редакцию обратилась девушка, которая сообщила, что накануне ночью оставила свой автомобиль буквально на минуту, но судя по всему, ее подстерегал злоумышленник, который воспользовался удобным случаем подбежал к машине, открыл дверь и скрылся, забрав кошелек. В момент кражи в салоне автомобиля, на пассажирском кресле была мать потерпевшей, которая начала кричать.

«Когда мама подняла шум, вор был уже на приличном расстоянии. Я побежала вслед за ним и тоже крикнула, чтобы он хотя бы оставил права, но, оказалось, что он забрал только портмоне. Спустя некоторое время полицейские привели предполагаемого вора»,- рассказала потерпевшая.

Задержанным оказался 27 летний мужчина, он вернул краденное портмоне. Для выяснения обстоятельств подозреваемый был доставлен в РОВД.

http://tvk-uko.kz/2017/05/15/v-shy-mkente-vor-obnyos-mashinu-ne-vziraya-na-sidyashhego-v-nej-passazhira/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кино 16.05.2017 в 15:01:10   # 603620
он не вор, а грабитель открыто похитивший чужое имущество.
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  Стрельцов 16.05.2017 в 15:22:12   # 603632
он не тот и не другой просто придурок
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  spy 16.05.2017 в 15:41:55   # 603638
Да я тоже хотел написать, что он просто дебил...
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  Skype 16.05.2017 в 15:58:49   # 603643
А зачем оно с кошельком то бегало??? Сидел бы рядом с машиной
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  Dior 16.05.2017 в 17:00:08   # 603652
Quote:
Спустя некоторое время полицейские привели предполагаемого вора»


Да ладно? Серьезно? Нашли? Сами?

Или все же постанова на раскрываемость и выравнивание статистики?
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  Максимыч 16.05.2017 в 17:20:46   # 603660
Ну тогда по аналогии с Ни, это не было законченным преступлением, ведь он не потратил деньги в портмоне, так что он не вор.

З.ы. Для тех кто в танке, это был сарказм.
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