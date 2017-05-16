В Шымкенте вор «обнёс» машину, не взирая на сидящего в ней пассажира

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danilov 16 Мая 2017 в 14:44:01
«Когда мама подняла шум, вор был уже на приличном расстоянии. Я побежала вслед за ним и тоже крикнула, чтобы он хотя бы оставил права, но, оказалось, что он забрал только портмоне. Спустя некоторое время полицейские привели предполагаемого вора»,- рассказала потерпевшая.
Задержанным оказался 27 летний мужчина, он вернул краденное портмоне. Для выяснения обстоятельств подозреваемый был доставлен в РОВД.
http://tvk-uko.kz/2017/05/15/v-shy-mkente-vor-obnyos-mashinu-ne-vziraya-na-sidyashhego-v-nej-passazhira/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Спустя некоторое время полицейские привели предполагаемого вора»
Да ладно? Серьезно? Нашли? Сами?
Или все же постанова на раскрываемость и выравнивание статистики?
З.ы. Для тех кто в танке, это был сарказм.