В ЮКО будет установлено передвижное устройство электрической энергии

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danilov 16 Мая 2017 в 14:48:17
На двусторонней встрече приняли участие профессор университета Бонн Штефан Курцман, директор института солнечной энергетики Ульф Герман, руководитель департамента института энергетики и возобновляемых источников энергии Криштиану Боуран и старшие преподаватели, профессора Южно-Казахстанского Государственного университета им. М. Ауезова.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации специального проекта института солнечной энергетики немецкого города Юлих в Южно-Казахстанской области.
Наряду с этим, профессор Курцман проинформировал, что между Южно-Казахстанским Государственным университетом им. М. Ауезова и институтом солнечной энергетики города Юлих республики Германия установлены тесные взаимоотношения и проводится ряд научно-исследовательских работ в развитии новых инновационных технологий в сфере энергетики.
Основная цель вышеупомянутого совместного проекта – путем установления специальных передвижных установок обеспечить электроэнергией и питьевой водой фермеров и представителей малого бизнеса в сфере животноводства, которые проживают в отдаленных районах Казахстана.
Данная передвижная установка чаще всего работает с использованием солнечной энергии. В случае реализации проекта и установки оборудования планируется открыть дополнительные рабочие места.
Развитие новых инновационных технологий совместного исследовательского проекта двух университетов будет финансироваться Министерством образования ФРГ.
Во время встречи Жакып Куттыбекович отметил о высокой необходимости таких проектов в нашей области. Кроме того, он подчеркнул, что немецким делегатам будет оказана всесторонняя поддержка.
Пресс-служба акимата ЮКО
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как памятник что ли?
Цитата: kkafp от 16.05.2017 15:30:19
Установлено передвижное устройство
Как памятник что ли?
Установлено передвижное устройство
Как памятник что ли?
Нам солнца не надо нам партия светит. Нуротан
SouthJoker 16.05.2017 в 16:02:53 # 603646
Цитата: Эндрю от 16.05.2017 15:02:05
Республика Германия??????
Республика Германия??????
Не королевство же
Так нет... немцы в помощь.
Что получается, у нас ни своих голов (хотя академиков куча), ни своих рук, ни мозгов нет...
Цирк одним словом.