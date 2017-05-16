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Шымкент
В ЮКО будет установлено передвижное устройство электрической энергии
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danilov 16 Мая 2017 в 14:48:17
В ЮКО будет установлено передвижное устройство электрической энергии. Заместитель акима области Ж. Бокенбаев встретился с немецкими профессорами в целях обеспечения электрической энергией и питьевой водой отдаленные населенные пункты Южно-Казахстанской области.

На двусторонней встрече приняли участие профессор университета Бонн Штефан Курцман, директор института солнечной энергетики Ульф Герман, руководитель департамента института энергетики и возобновляемых источников энергии Криштиану Боуран и старшие преподаватели, профессора Южно-Казахстанского Государственного университета им. М. Ауезова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации специального проекта института солнечной энергетики немецкого города Юлих в Южно-Казахстанской области.
Наряду с этим, профессор Курцман проинформировал, что между Южно-Казахстанским Государственным университетом им. М. Ауезова и институтом солнечной энергетики города Юлих республики Германия установлены тесные взаимоотношения и проводится ряд научно-исследовательских работ в развитии новых инновационных технологий в сфере энергетики.

Основная цель вышеупомянутого совместного проекта – путем установления специальных передвижных установок обеспечить электроэнергией и питьевой водой фермеров и представителей малого бизнеса в сфере животноводства, которые проживают в отдаленных районах Казахстана.

Данная передвижная установка чаще всего работает с использованием солнечной энергии. В случае реализации проекта и установки оборудования планируется открыть дополнительные рабочие места.

Развитие новых инновационных технологий совместного исследовательского проекта двух университетов будет финансироваться Министерством образования ФРГ.

Во время встречи Жакып Куттыбекович отметил о высокой необходимости таких проектов в нашей области. Кроме того, он подчеркнул, что немецким делегатам будет оказана всесторонняя поддержка.

Пресс-служба акимата ЮКО
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Эндрю 16.05.2017 в 15:02:05   # 603622
Республика Германия??????
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  kkafp 16.05.2017 в 15:30:19   # 603636
Установлено передвижное устройство
Как памятник что ли?
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  Skype 16.05.2017 в 15:56:52   # 603641
Цитата: kkafp от 16.05.2017 15:30:19
Установлено передвижное устройство
Как памятник что ли?


Нам солнца не надо нам партия светит. Нуротан
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  SouthJoker 16.05.2017 в 16:02:53   # 603646
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  sarmat 16.05.2017 в 16:06:34   # 603647
Очередная кормушка. Отмывание бабла.
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  Абориген 16.05.2017 в 17:14:43   # 603657
А что там мудрить? "Велосипед" по этой теме давно изобретен. В ИНете валом этого оборудования. только покупай да пользуйся.
Так нет... немцы в помощь.
Что получается, у нас ни своих голов (хотя академиков куча), ни своих рук, ни мозгов нет...
Цирк одним словом.
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  Абориген 16.05.2017 в 17:15:14   # 603658
Позорище!
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