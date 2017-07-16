Спецкомиссия озвучила первые выводы по пожару на нефтебазе в Шымкенте

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едридмадрид 16 Июля 2017 в 19:40:13
В Шымкенте спецкомиссия передаст материалы дела о гибели рабочего на нефтебазе в правоохранительные органы. В ходе расследования специалисты выявили ряд нарушений по технике безопасности и охране труда. Согласно заключению, в день трагедии сотрудник предприятия пришёл на работу раньше времени. Не предупредив руководство, оператор по приёму нефтепродуктов приступил к своим обязанностям на объекте.
Эксперты также выяснили, что во время работы, погибший не надевал спецодежду. Вина работодателя в случившемся тоже есть. На нефтебазе был слабый контроль, заявили в спецкомиссии. В связи с этим руководство компании «Шымкент Мұнай Өнімдері» привлекут к дисциплинарной ответственности.
Аскар Сеитказин, начальник отдела безопасности и охраны труда Управления инспекции по труду ЮКО:
В течение 10 рабочих дней закончили свое спецрасследование, теперь мы передаем в течение 7 дней материалы в правоохранительные органы для дальнейшего принятия решения по данному вопросу. Они уже посмотрят в зависимости от их нарушения, их к уголовной ответственности или другая ответственность.
Что касается причины пожара, то её до сих пор не установили. Возгорание на шымкентской нефтебазе произошло 23 июня. Тогда на месте погиб 45-летний рабочий. У него остались супруга и четверо детей. Работодатель обещал выплатить семье погибшего компенсацию в миллион тенге.
http://www.astanatv.kz/news/show/id/59097.html
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