В ЮКО запустят трансформаторный завод

будет выпускатьтрансформаторы высокого напряжения, мощностью 110-220 кВт.
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danilov 17 Июля 2017 в 11:16:33
Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев специально ознакомившись с ходом строительства проекта, который находится на территории индустриальной зоны «Тассай» дал положительную оценку.
"В следующем году при запуске данного завода появится возможность обеспечить рабочими местами 220 человек. В настоящее время можно положительно оценить проводимые работы на предприятии. Следует подчеркнуть, что работу необходимо проводить в плановом порядке, и как можно быстрее запустить завод »,- сказал Ж. Туймебаев.
Стоит напомнить, предприятие реализуется в рамках Карты поддержки предпринимательства. Его стоимость составляет 17,5 млрд. тенге. Завод способен выпускать 120 трансформаторов в год.
Ожидается, что продукция завода удовлетворит потребности Казахстана и стран СНГ. Специалисты утверждают, что производимая продукция может составить конкуренцию иностранным предприятиям. Наряду с этим, ТОО «Asia Trafo» 50% своей продукции планирует экспортировать в страны СНГ. На заводе будут применять оборудования фирм «High volt», «Knutch» (Германия), «Tuboly astronic», «Mika fluit» (Швейцария), «Hikon» (Хорватия), а также турецкие, китайские и другие.
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bozon house 17.07.2017 в 11:21:44 # 617148
southman33 17.07.2017 в 11:47:26 # 617161
Цитата: shy_ric от 17.07.2017 11:31:59
так Кентаузкий же есть.. зачем еще один?
так Кентаузкий же есть.. зачем еще один?
Бюджет надо освоить )))
Цитата: shy_ric от 17.07.2017 11:31:59
так Кентаузкий же есть.. зачем еще один?
так Кентаузкий же есть.. зачем еще один?
Под него кредит не дадут, он уже их брал перебрал.
alpha_portal 17.07.2017 в 11:55:55 # 617166
Дибилы
Цитата: Smith от 17.07.2017 12:46:46
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Инвестор как всегда народ? Руководящий состав будет говорить то что скажет инвестор, в противном случае его меняют, состав руковрдящиц
Цитата: Smith от 17.07.2017 12:46:46
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Более того КТЗ и в Уральске начал строительство завода. Только не знаю запустились или нет.
Цитата: Skype от 17.07.2017 12:49:12
Инвестор как всегда народ? Руководящий состав будет говорить то что скажет инвестор, в противном случае его меняют, состав руковрдящиц
Цитата: Smith от 17.07.2017 12:46:46
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Инвестор как всегда народ? Руководящий состав будет говорить то что скажет инвестор, в противном случае его меняют, состав руковрдящиц
КТЗ - частное предприятие. Кредитуется в банках второго уровня под обычный процент для предприятий крупного бизнеса. Рефинансирование со стороны DAMU до 4% годовых.
Но надо признать - КТЗ серрьезное предприятие, производящее трансформаторы от небольших до высотой с 2-х этажный дом.
И,несмотря на то, что в Кентау уже работает высоко оснащённый завод по выпуску высоковольтных трансформаторов, основатель холдинговой компании «ALAGEUM» Сайдулла Кожабаев решил в этом районе построить ещё один, сверхмощный трансформаторный завод.
«Шымкентский трансформаторный завод, – отметил при нашем с ним разговоре президент этого института Александр Трофимов, – я думаю, в 2018 году войдёт в эксплуатацию. А кто задумает такой завод строить потом, даже в Сибири, останется далеко позади, поскольку наш завод наберёт темпы, заказчики привыкнут к нашим трансформаторам. Сначала будут выпускать трансформаторы 220кВ, а потом и 500. Но для высокой конкурентоспособности качество трансформаторов, изготовленных на нашем предприятии, должно быть самого высокого класса.
И нам это по плечу. Тогда Сайдулле Кожабаеву можно будет ставить при жизни памятник».
«Шымкентский трансформаторный завод, – отметил при нашем с ним разговоре президент этого института Александр Трофимов, – я думаю, в 2018 году войдёт в эксплуатацию. А кто задумает такой завод строить потом, даже в Сибири, останется далеко позади, поскольку наш завод наберёт темпы, заказчики привыкнут к нашим трансформаторам. Сначала будут выпускать трансформаторы 220кВ, а потом и 500. Но для высокой конкурентоспособности качество трансформаторов, изготовленных на нашем предприятии, должно быть самого высокого класса.
И нам это по плечу. Тогда Сайдулле Кожабаеву можно будет ставить при жизни памятник».
Цитата: Marvel от 17.07.2017 13:43:24
Более того КТЗ и в Уральске начал строительство завода. Только не знаю запустились или нет.
Цитата: Smith от 17.07.2017 12:46:46
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Это тот же Кентауский завод,филиал, расширяются. Настрой у компании серьёзный. Участвую в строительстве, общался руководящим составом.
Более того КТЗ и в Уральске начал строительство завода. Только не знаю запустились или нет.
Строит не КТЗ, а холдинговая компания "Alageum Group", в которую входит сам КТЗ.
bozon house 17.07.2017 в 14:07:45 # 617216
Цитата: Marvel от 17.07.2017 14:04:08
einer, да знаю. Хозяин по сути один. Изначально, лет 5-6 наверное назад хотели строить завод в Чимкенте, потом решили все-таки в Уральске. Теперь вот не пойму, в Уральске завод построили или нет?
einer, да знаю. Хозяин по сути один. Изначально, лет 5-6 наверное назад хотели строить завод в Чимкенте, потом решили все-таки в Уральске. Теперь вот не пойму, в Уральске завод построили или нет?