В ЮКО запустят трансформаторный завод

И,несмотря на то, что в Кентау уже работает высоко оснащённый завод по выпуску высоковольтных трансформаторов, основатель холдинговой компании «ALAGEUM» Сайдулла Кожабаев решил в этом районе построить ещё один, сверхмощный трансформаторный завод.

«Шымкентский трансформаторный завод, – отметил при нашем с ним разговоре президент этого института Александр Трофимов, – я думаю, в 2018 году войдёт в эксплуатацию. А кто задумает такой завод строить потом, даже в Сибири, останется далеко позади, поскольку наш завод наберёт темпы, заказчики привыкнут к нашим трансформаторам. Сначала будут выпускать трансформаторы 220кВ, а потом и 500. Но для высокой конкурентоспособности качество трансформаторов, изготовленных на нашем предприятии, должно быть самого высокого класса.

И нам это по плечу. Тогда Сайдулле Кожабаеву можно будет ставить при жизни памятник».