Загадки времени. ЮКО

Как-то странно ролик сделан. Интервью берут у журналиста, филолога по образованию, у архитектора. Одного историка вижу, но, насколько я знаю, совсем не по этим вопросам специализирующегося. Не вижу ни Подушкина, ни Байтанаева, никого из музея (Грищенко, по-моему, именно культовыми сооружениями занимался), ни уж даже Гончарова. Впрочем, не досмотрел - пролистал. может, клевещу.