Загадки времени. ЮКО

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danilov 17 Июля 2017 в 12:53:56
Легенды сакральных мест;
Уникальные памятники древней архитектуры;
Край тысячи святых.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: babygirl от 17.07.2017 13:08:58
Легенды сак
аральных мест;мне кажется одна а лишняя.
Легенды сак
А я даже уверен))).
Цитата: Marvel от 17.07.2017 13:53:01
А я даже уверен))).
Цитата: babygirl от 17.07.2017 13:08:58
Легенды сак
аральных мест;мне кажется одна а лишняя.
Легенды сак
А я даже уверен))).
Ну я то блондинка! Утверждать не могу! У самой бывает как напишу! Товарищ Лысый любит исправлять!
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 16:53:03
Как-то странно ролик сделан. Интервью берут у журналиста, филолога по образованию, у архитектора. Одного историка вижу, но, насколько я знаю, совсем не по этим вопросам специализирующегося. Не вижу ни Подушкина, ни Байтанаева, никого из музея (Грищенко, по-моему, именно культовыми сооружениями занимался), ни уж даже Гончарова. Впрочем, не досмотрел - пролистал. может, клевещу.
Как-то странно ролик сделан. Интервью берут у журналиста, филолога по образованию, у архитектора. Одного историка вижу, но, насколько я знаю, совсем не по этим вопросам специализирующегося. Не вижу ни Подушкина, ни Байтанаева, никого из музея (Грищенко, по-моему, именно культовыми сооружениями занимался), ни уж даже Гончарова. Впрочем, не досмотрел - пролистал. может, клевещу.
этот журналист реально много знает о юко по истории
Да я ничего против этих людей не имею. Я насчёт журналиста, сделавшего ролик. Реально странно делать такой ролик, не обратившись ни к одному из людей, профессионально занимающихся именно этими вопросами