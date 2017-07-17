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Шымкент
Загадки времени. ЮКО
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danilov 17 Июля 2017 в 12:53:56
Мавзолеи Южного Казахстана;
Легенды сакральных мест;
Уникальные памятники древней архитектуры;
Край тысячи святых.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  babygirl 17.07.2017 в 13:08:58   # 617196
Легенды сакаральных мест;мне кажется одна а лишняя.
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  Marvel 17.07.2017 в 13:53:01   # 617208
Цитата: babygirl от 17.07.2017 13:08:58
Легенды сакаральных мест;мне кажется одна а лишняя.


А я даже уверен))).
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  babygirl 17.07.2017 в 14:08:34   # 617217
Цитата: Marvel от 17.07.2017 13:53:01
Цитата: babygirl от 17.07.2017 13:08:58
Легенды сакаральных мест;мне кажется одна а лишняя.


А я даже уверен))).

Ну я то блондинка! Утверждать не могу! У самой бывает как напишу! Товарищ Лысый любит исправлять!
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  Софруджу 17.07.2017 в 16:53:03   # 617239
Как-то странно ролик сделан. Интервью берут у журналиста, филолога по образованию, у архитектора. Одного историка вижу, но, насколько я знаю, совсем не по этим вопросам специализирующегося. Не вижу ни Подушкина, ни Байтанаева, никого из музея (Грищенко, по-моему, именно культовыми сооружениями занимался), ни уж даже Гончарова. Впрочем, не досмотрел - пролистал. может, клевещу.
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  sergei55 17.07.2017 в 17:33:31   # 617251
Цитата: Софруджу от 17.07.2017 16:53:03
Как-то странно ролик сделан. Интервью берут у журналиста, филолога по образованию, у архитектора. Одного историка вижу, но, насколько я знаю, совсем не по этим вопросам специализирующегося. Не вижу ни Подушкина, ни Байтанаева, никого из музея (Грищенко, по-моему, именно культовыми сооружениями занимался), ни уж даже Гончарова. Впрочем, не досмотрел - пролистал. может, клевещу.


этот журналист реально много знает о юко по истории
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  Софруджу 17.07.2017 в 19:15:38   # 617267
этот журналист реально много знает о юко по истории
Да я ничего против этих людей не имею. Я насчёт журналиста, сделавшего ролик. Реально странно делать такой ролик, не обратившись ни к одному из людей, профессионально занимающихся именно этими вопросами
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