Семь объектов на 4,7 млрд. тенге построят в Южном Казахстане

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едридмадрид 18 Июля 2017 в 17:20:50
Уже начато строительство 2 детских садов и поликлиники на 500 мест. Кроме того, объявлен конкурс на 11 проектов. Об этом на заседании в областном акимате сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.
Как отметили в пресс-службе главы региона, Южно-Казахстанская область на сегодняшний день расположилась на 5 месте по республике по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. Вместе с этим, Жансеит Туймебаев поручил всем руководителям управлений и депутатам провести агитационные работы в целях реализации данных проектов.
«В настоящее время Главой государства созданы все условия для развития предпринимательства. Одно из них - развитие государственно-частного партнерства. Осуществление социально-значимых проектов с привлечением частных инвестиций, а также предоставление государственных услуг, направленных в частный сектор, являются сотрудничеством между государством и частным бизнесом. Поэтому необходимо как можно больше выпускать агитационные материалы, и предлагать предпринимателям проекты в различных сферах для совместной реализации», - сказал Жансеит Туймебаев.
По словам руководителя управления, при инициативе акимата планируется реализовать 34 проекта через механизмы государственно-частного партнерства. Перечень 18 проектов, оформленных в соответствии с требованиями закона, утвержден областным маслихатом.
«В этом году объявлен конкурс на 11 проектов из 34. Один из них образовательный, 3 спортивных объекта. Итоги конкурса будут объявлены 4 августа. Также на стадии разрабатываются конкурсные документации на 4 проекта. После получения соответствующих экспертных заключений перечень для утверждения будет предложена на рассмотрение областного маслихата. Кроме того, планируется подготовить концепцию 12 проектов и до конца года получить соответствующие экспертизы», - сказал Арман Сабитович.
Наряду с этим, глава региона призвал разработать проекты на сумму 95 млрд. тенге, выделенную государством в целях развития государственно-частного партнерства. В этой связи, аким области порекомендовал вести строительство детских садов, спортивных комплексов, футбольных полей и семейных, студенческих общежитий.
http://www.inform.kz/ru/sem-ob-ektov-na-4-7-mlrd-tenge-postroyat-v-yuzhnom-kazahstane_a3046286
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