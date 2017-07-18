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Шымкент
Шымкент начал борьбу с затопами
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danilov 18 Июля 2017 в 17:31:08
В городе разработана целая Программа по обновлению и ремонту ирригационных систем города Шымкента. При этом все работы ведутся согласно разработкам ученых, которые обследовали все уязвимые в плане ирригации точки Шымкента и дали свои рекомендации. Согласно их рекомендациям решено сохранить и значительно развить историческую систему ирригации, а также построить новые арыки.



Впервые за долгие годы в Шымкенте начали работу по обновлению систем ирригации города. Сейчас в городе разработана целая Программа по обновлению и ремонту ирригационных систем города. При этом все работы ведутся согласно разработкам ученых, которые обследовали все уязвимые в плане ирригации точки Шымкента и дали свои рекомендации. Согласно их рекомендауиям решено сохранить и значительно развить историческую систему ирригации, а также построить новые арыки.

Ливневые стоки из центральной части Шымкента будут сбрасываться в реки Кошкар ата и Карасу, из района свинцового завода и мкр. Самал – в Бадам, В верхней части города - мкр. Нурсат и АДЦ воду будут отводить по естественному руслу в существующий овраг «Самал» по лотку вдоль дендропарка.

Добавим, что эти работы требуют не только научного подхода, но и внушительных средств. В этом плане инициативу местной исполнительной власти поддержали депутаты. В своем обращении к ним аким Шымкента: «Арыки у нас могут внезапно где-то начаться и непонятно где закончиться. Кроме того, владельцы некоторых ресторанов, кафе, магазинов попросту перекрыли лотки – кто-то эти территории под стоянку приспособил, кто-то – под строительство здания... Все видели, что творилось в городе во время майских ливневых дождей – у нас вся ирригация вышла из строя».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  птнпшнх 18.07.2017 в 18:19:53   # 617615
забанен до 18.07.2020 19:45:03
Какие нах затопы?!Там ватники захватывают Украину!Караул!!
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  Рамзес 18.07.2017 в 18:29:23   # 617618
Quote:
Все видели, что творилось в городе во время майских ливневых дождей – у нас вся ирригация вышла из строя».

Ну видели что ничего не работает даже с новыми арыками.
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  Zoggyla 18.07.2017 в 18:31:48   # 617619
Цитата: птнпшнх от 18.07.2017 18:19:53
Какие нах затопы?!Там ватники захватывают Украину!Караул!!
В баню китайское мыло не бери.Возьми дегтярное- успокаивает.
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  андремас 18.07.2017 в 18:46:53   # 617622
В баню, в баню!
И без мыла)
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  Zoggyla 18.07.2017 в 18:49:32   # 617624
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  Софруджу 18.07.2017 в 18:52:55   # 617627
Восстановить историческую ирригационную систему это не только сделать лотки на случай дождя. Это, прежде всего, пустить по этим лоткам воду для микроклимата и озеленения. А для этого надо восстанавливать каналы Янгичек, Чимкентский и др. и наполнять их водой
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  Mikado 18.07.2017 в 19:58:16   # 617643
Капец диарея у псевдопатриота с чайнафлагом. Везде нагадил.
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  Софруджу 18.07.2017 в 20:50:41   # 617663
Цитата: птнпшнх от 18.07.2017 18:19:53
Какие нах затопы?!Там ватники захватывают Украину!Караул!!

А я, по наивности, подумал, что это сарказм. Чуть было ни плюсанул... Пока не заглянул в другие темы.
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  bozon house 18.07.2017 в 20:53:59   # 617665
Цитата: Софруджу от 18.07.2017 20:50:41
Цитата: птнпшнх от 18.07.2017 18:19:53
Какие нах затопы?!Там ватники захватывают Украину!Караул!!

А я, по наивности, подумал, что это сарказм. Чуть было ни плюсанул... Пока не заглянул в другие темы.
Не, он конеш шутканул, но так неудачно
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