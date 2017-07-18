Шымкент начал борьбу с затопами

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danilov 18 Июля 2017 в 17:31:08
Впервые за долгие годы в Шымкенте начали работу по обновлению систем ирригации города. Сейчас в городе разработана целая Программа по обновлению и ремонту ирригационных систем города. При этом все работы ведутся согласно разработкам ученых, которые обследовали все уязвимые в плане ирригации точки Шымкента и дали свои рекомендации. Согласно их рекомендауиям решено сохранить и значительно развить историческую систему ирригации, а также построить новые арыки.
Ливневые стоки из центральной части Шымкента будут сбрасываться в реки Кошкар ата и Карасу, из района свинцового завода и мкр. Самал – в Бадам, В верхней части города - мкр. Нурсат и АДЦ воду будут отводить по естественному руслу в существующий овраг «Самал» по лотку вдоль дендропарка.
Добавим, что эти работы требуют не только научного подхода, но и внушительных средств. В этом плане инициативу местной исполнительной власти поддержали депутаты. В своем обращении к ним аким Шымкента: «Арыки у нас могут внезапно где-то начаться и непонятно где закончиться. Кроме того, владельцы некоторых ресторанов, кафе, магазинов попросту перекрыли лотки – кто-то эти территории под стоянку приспособил, кто-то – под строительство здания... Все видели, что творилось в городе во время майских ливневых дождей – у нас вся ирригация вышла из строя».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все видели, что творилось в городе во время майских ливневых дождей – у нас вся ирригация вышла из строя».
Ну видели что ничего не работает даже с новыми арыками.
И без мыла)
Цитата: андремас от 18.07.2017 18:46:53Не знаю, не знаю - я чел гуманный. Без мыла, хм.
В баню, в баню!
И без мыла)
В баню, в баню!
И без мыла)
А я, по наивности, подумал, что это сарказм. Чуть было ни плюсанул... Пока не заглянул в другие темы.
bozon house 18.07.2017 в 20:53:59 # 617665
Цитата: Софруджу от 18.07.2017 20:50:41Не, он конеш шутканул, но так неудачно
А я, по наивности, подумал, что это сарказм. Чуть было ни плюсанул... Пока не заглянул в другие темы.
А я, по наивности, подумал, что это сарказм. Чуть было ни плюсанул... Пока не заглянул в другие темы.