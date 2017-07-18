Шымкент начал борьбу с затопами

Цитата: птнпшнх от

Какие нах затопы?!Там ватники захватывают Украину!Караул!! Какие нах затопы?!Там ватники захватывают Украину!Караул!!

А я, по наивности, подумал, что это сарказм. Чуть было ни плюсанул... Пока не заглянул в другие темы.