Прокуроры организовали передвижной центр помощи шымкентцам

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danilov 18 Июля 2017 в 17:33:25
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За час работы мобильных центов за помощью к прокурорам и другим специалистам обратились более трехсот граждан.
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«Мы будем добиваться того, чтобы все обращения были рассмотрены. Такое в ЮКО впервые, вы понимаете, что все эти люди сначала даже не верят, что им могут помочь. Очень много обращений и сколько проблем, которые не могли решить годами! Мы стараемся решать на месте. Граждане должны знать, что мы хотим помочь. Мы уверены и надеемся, что наш проект внедрится не только в ЮКО, но и в других регионах нашей страны», — говорит старший помощник генерального прокурора РК по особым поручениям Салтанат Турсынбекова.
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Свою помощь в реализации проекта предложили и некоммерческие молодежные организации. Молодые люди помогают сотрудникам прокуратуры с регистрацией граждан и оформлении обращений.
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«Мы видим, как как люди приходят, такого, насколько я знаю, не было никогда. Вы сами представьте, на рынке в Шымкенте ходит старший прокурор страны, сотрудники ведомств, которых не встретишь просто так. Мало того, еще и проблемы решаются на месте. Это разве не показатель?» — говорит руководитель молодежного проекта Тохтар Алимбеков.
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За время работы выездной группы на месте решили более десятка обращений граждан. Планируется подобные выездные мероприятия проводить регулярно уже в разных районах ЮКО.
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otyrar.kz
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Blackadder 18.07.2017 в 18:49:22 # 617623