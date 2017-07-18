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Шымкент
7 причин сорваться в Шымкент
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danilov 18 Июля 2017 в 17:44:27
Скоро...

Комментарии, по рейтингу, по дате
  sangil baba 18.07.2017 в 17:52:14   # 617599
когда???
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  MишаМашкевич 18.07.2017 в 18:11:37   # 617605
Молодцы! Но речку можно было подобрать и по крупнее. Да и плов научились делать на нашем уровне и в других городах. Лучше беш рекламировать.
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  shlenchak 18.07.2017 в 19:57:29   # 617642
Две причины!
Цены
И все можно решить за деньги)
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