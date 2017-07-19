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Шымкент
14 лет за изнасилование десятиклассницы
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danilov 19 Июля 2017 в 09:46:09
В Шымкенте вынесли приговор молодому человеку, изнасиловавшему десятиклассницу, а затем сделавшему ей предложение, передает NUR.KZ.

Как установило судебное следствие, днем 21 января этого года в поселке Састобе Тюлькубасского района местный 23-летний парень Ернур Б. силой завлек одиноко шедшую по улице ученицу 10 класса в безлюдный парк. Здесь он затащил девушку в общественный туалет, и, воспользовавшись физическим и психологическим преимуществом, изнасиловал школьницу. В процессе девушка несколько раз теряла сознание, чем вновь пользовался злоумышленник. После совершения преступления, парень предупредил свою жертву, что убьет ее, если она кому-нибудь пожалуется.

Затем насильник проводил девушку до дома, еще раз предупредив, что теперь он знает ее адрес, а также предложив встретиться еще раз тем же вечером.

Придя домой, девушка тут же обо всем рассказала старшей сестре. На вечернее свидание школьница отправилась под наблюдением полицейских, которые задержали подозреваемого. В суде подсудимый утверждал, что влюбился в случайно встреченную девушку с первого взгляда, познакомился. Во время первой же встречи они вступили в интимную связь, причем девушка якобы была согласна. В подтверждение своих слов подсудимый прямо на процессе сделал потерпевшей предложение о женитьбе.

Однако девушка, вместе со своими законными представителями — родителями, категорически отвергли такое предложение, не простили подсудимого, и просили применить ему наказание по полной строгости в соответствии с законом.

Ернур Б. был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорен к 14 годам строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 19.07.2017 в 09:50:26   # 618590
ПоделомПо делам озабоченному!
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  MrX 19.07.2017 в 09:55:27   # 618591
Поделом. Но наш суд всё-таки непредсказуемый. Недавно 5-ро изнасиловали девушку, так там таких сроков не было
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  Manitu 19.07.2017 в 09:58:43   # 618592
Цитата: MrX от 19.07.2017 09:55:27
Поделом. Но наш суд всё-таки непредсказуемый. Недавно 5-ро изнасиловали девушку, так там таких сроков не было
ну так там 14 лет на пятерых делили, а тут всё одному досталось.
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  андремас 19.07.2017 в 10:09:15   # 618595
Животные блеать! Кастрировать, чтобы не размножались уроды.
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  Пермяк 19.07.2017 в 10:15:40   # 618596
Если убил дают 2 года, износиловал 14 лови, черте что с этой судебной системой.
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