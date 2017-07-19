14 лет за изнасилование десятиклассницы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Июля 2017 в 09:46:09
Как установило судебное следствие, днем 21 января этого года в поселке Састобе Тюлькубасского района местный 23-летний парень Ернур Б. силой завлек одиноко шедшую по улице ученицу 10 класса в безлюдный парк. Здесь он затащил девушку в общественный туалет, и, воспользовавшись физическим и психологическим преимуществом, изнасиловал школьницу. В процессе девушка несколько раз теряла сознание, чем вновь пользовался злоумышленник. После совершения преступления, парень предупредил свою жертву, что убьет ее, если она кому-нибудь пожалуется.
Затем насильник проводил девушку до дома, еще раз предупредив, что теперь он знает ее адрес, а также предложив встретиться еще раз тем же вечером.
Придя домой, девушка тут же обо всем рассказала старшей сестре. На вечернее свидание школьница отправилась под наблюдением полицейских, которые задержали подозреваемого. В суде подсудимый утверждал, что влюбился в случайно встреченную девушку с первого взгляда, познакомился. Во время первой же встречи они вступили в интимную связь, причем девушка якобы была согласна. В подтверждение своих слов подсудимый прямо на процессе сделал потерпевшей предложение о женитьбе.
Однако девушка, вместе со своими законными представителями — родителями, категорически отвергли такое предложение, не простили подсудимого, и просили применить ему наказание по полной строгости в соответствии с законом.
Ернур Б. был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорен к 14 годам строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 19.07.2017 в 09:50:26 # 618590
Цитата: MrX от 19.07.2017 09:55:27ну так там 14 лет на пятерых делили, а тут всё одному досталось.
Поделом. Но наш суд всё-таки непредсказуемый. Недавно 5-ро изнасиловали девушку, так там таких сроков не было
Поделом. Но наш суд всё-таки непредсказуемый. Недавно 5-ро изнасиловали девушку, так там таких сроков не было