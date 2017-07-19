В Шымкенте начались работы по сейсмоусилению многоэтажек

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danilov 19 Июля 2017 в 12:39:06
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Старый слой штукатурки счищается до кирпича. Затем в ход идет металлическая проволока. Ею строители обтягивают стены. Четырехэтажные дома «8» и «8А» по улице Бауржана Момышулы не видели ремонта больше полувека. Победителю тендера ТОО «Нур Тан Строй», на выделенные 176 млн тенге, предстоит проделать большую работу — обновить фасад, заменить крышу и укрепить стены ветхого жилья.
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«Основные работы здесь- это естественно усиление фундамента домов и стен. Установив конструкцию из арматуры мы приступили к заливке фундамента. Два подвальных помещения мы закончили осталось еще два. Что касается стен, то и здесь уже сделано не мало», — говорит Мелисхан Кадыров, начальник участка.
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Большой объем работ выполняют 50 строителей. 40 из них занимаются заливкой фундамента и отделкой фасадной части многоэтажки. Остальные — полностью меняют крышу дома. В основном, жильцы относят с пониманием. Мол, если в новые квартиры переселить не могут, так хотя бы заменят то, что давно нуждалось в ремонте. Тем более, что ни копейки с жильцов не собирают. Все расходы покроет местный бюджет.
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«За 60 лет в нашем доме это первый ремонт. Большое спасибо городу, акимату за то, что вспомнили о нас, за то, что заботятся о нас, что будет новая крыша. Немножко трудно и тяжело, по тому что пыль, но стройка есть стройка. То есть, нужно жить, терпеть, радоваться и еще раз благодарить за то, что будет у нас почти новый дом. Спасибо…», — говорит житель дома N8А по ул. Б. Момышулы.
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Это не единственные многоэтажки в Шымкенте, где сегодня ведутся работы по сейсмоусилению. В общей сложности- таких- давно нуждавшихся в ремонте- в областном центре 7 домов. Общая сумма ремонта составит — 723 млн. тенге.
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В подобном обновлению и сейсмоусилению нуждаются сегодня еще, как минимум, 90 многоэтажных домов города . В них уже началось техобследование.
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otyrar.kz
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После выполнения работ дома не развалятся ? .
MишаМашкевич 19.07.2017 в 13:17:57 # 618669
Потом когда время пришло, срок эксплуатации увеличили на 50 лет. ИТО ЕСЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ. Никто этого не делает. Я сама жила в таком доме. Пришел установщик кондеров, справился на 15 минут. Я удивилась, спросила в чем дело, говорит у вас кирпич как губка крошится. Дальше начался ремонт труб, полезла в подвал, увидела трубы-это ужассссс. Кран трогать было опасно. Он по-моему на честном слове держался. Весь фундамент сыпался. Потом была вентиляция, т.е. за эти 1,5-2 года стало понятно что надо сваливать, чем быстрее, тем лучше.
Кстати соседний дом уболтали на кап.ремонт со всеми вытекающими. Они за это еще лет 7 должны платить, хотя облицовка начала падать после одной зимы.
Цитата: MишаМашкевич от 19.07.2017 13:17:57
Вообще вот эти дома изначально были рассчитаны на 25 лет(4 этажки, кирпичные). Поэтому между домами оставлены столько места. Это для будущих новых домов. Просто надо было срочно возвести дома для рабочих, что было сделано.
Потом когда время пришло, срок эксплуатации увеличили на 50 лет. ИТО ЕСЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ. Никто этого не делает. Я сама жила в таком доме. Пришел установщик кондеров, справился на 15 минут. Я удивилась, спросила в чем дело, говорит у вас кирпич как губка крошится. Дальше начался ремонт труб, полезла в подвал, увидела трубы-это ужассссс. Кран трогать было опасно. Он по-моему на честном слове держался. Весь фундамент сыпался. Потом была вентиляция, т.е. за эти 1,5-2 года стало понятно что надо сваливать, чем быстрее, тем лучше.
Кстати соседний дом уболтали на кап.ремонт со всеми вытекающими. Они за это еще лет 7 должны платить, хотя облицовка начала падать после одной зимы.
Вообще вот эти дома изначально были рассчитаны на 25 лет(4 этажки, кирпичные). Поэтому между домами оставлены столько места. Это для будущих новых домов. Просто надо было срочно возвести дома для рабочих, что было сделано.
Потом когда время пришло, срок эксплуатации увеличили на 50 лет. ИТО ЕСЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ. Никто этого не делает. Я сама жила в таком доме. Пришел установщик кондеров, справился на 15 минут. Я удивилась, спросила в чем дело, говорит у вас кирпич как губка крошится. Дальше начался ремонт труб, полезла в подвал, увидела трубы-это ужассссс. Кран трогать было опасно. Он по-моему на честном слове держался. Весь фундамент сыпался. Потом была вентиляция, т.е. за эти 1,5-2 года стало понятно что надо сваливать, чем быстрее, тем лучше.
Кстати соседний дом уболтали на кап.ремонт со всеми вытекающими. Они за это еще лет 7 должны платить, хотя облицовка начала падать после одной зимы.
У нас кондер в таком доме ставили больше часа! На отверстие в стене ушло минут 30-40
Quote:
Старый слой штукатурки счищается до кирпича. Затем в ход идет металлическая проволока. Ею строители обтягивают стены.
Насколько мне известно, при сейсмоусилении стен металлическим каркасом обшиваются обе стороны стены.
Цитата: гримм от 19.07.2017 14:33:50
Ну да ремонт делать в центре где живут состоятельные люди а на окраине где Попова или проспект Абая ненадо там же нет чинушей
Ну да ремонт делать в центре где живут состоятельные люди а на окраине где Попова или проспект Абая ненадо там же нет чинушей
Смеётесь! Видели бы Вы состоятельных людей из указанных выше домов. У меня там друзья по соседству - бываю. Сплошные бабули да понаехавшие из аулов многодетные. Да и квартиры у них двухкомнатная - 38 квадратов, а однокомнатная даже без ванной. Нашли состоятельных!