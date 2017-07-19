В Шымкенте начались работы по сейсмоусилению многоэтажек

Вообще вот эти дома изначально были рассчитаны на 25 лет(4 этажки, кирпичные). Поэтому между домами оставлены столько места. Это для будущих новых домов. Просто надо было срочно возвести дома для рабочих, что было сделано.Потом когда время пришло, срок эксплуатации увеличили на 50 лет. ИТО ЕСЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ. Никто этого не делает. Я сама жила в таком доме. Пришел установщик кондеров, справился на 15 минут. Я удивилась, спросила в чем дело, говорит у вас кирпич как губка крошится. Дальше начался ремонт труб, полезла в подвал, увидела трубы-это ужассссс. Кран трогать было опасно. Он по-моему на честном слове держался. Весь фундамент сыпался. Потом была вентиляция, т.е. за эти 1,5-2 года стало понятно что надо сваливать, чем быстрее, тем лучше.Кстати соседний дом уболтали на кап.ремонт со всеми вытекающими. Они за это еще лет 7 должны платить, хотя облицовка начала падать после одной зимы.