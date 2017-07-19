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Шымкент
Мое любимое слово - "Вандерфул". Как живет жизнерадостный таксист-полиглот из Шымкента.
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danilov 19 Июля 2017 в 15:15:58
Стоит вам только сесть в его белый Daewoo Nexia, как тут же на вас обрушат поток фраз на английском. Абдурашид Ширинов начал разучивать стандартные выражения на иностранных языках с 2002 года, как только приехал в Астану из Шымкента. И сейчас он может поздороваться, поинтересоваться, как у собеседника дела, ответить на тот же вопрос и попрощаться уже на 36 языках мира. Всем сомневающимся в этом он предлагает протестировать его. Незнакомые фразы он длительное время записывал в специальную тетрадь, а вечерами заучивал. Самый его любимый язык - английский, особенно ему нравится слово "вандерфул" - "замечательно".



Определенную известность таксисту-полиглоту принес видеоролик, который в прошлом году выложил в Сеть один из интернет-пользователей. Впрочем, от такой популярности жизнь таксиста особо не изменилась, разве что некоторые водители теперь узнают, окликая его фразой: "Хэллоу, май френд. Хау а ю?". Отвечать на этот вопрос Абдурашиду нравится. Он всегда, улыбаясь, говорит: "Айм файн, фенк ю". Вообще, быть в позитивном настрое - это жизненное кредо Ширинова.

Сам он живет на окраине столицы в просторном доме. У Абдурашида большая семья. Но в этом году случилось несчастье - весной скончалась его супруга. Несмотря на такую потерю, мужчина нашел в себе силы продолжать жить дальше и не унывать. Работая таксистом, он даже видит для себя определенную миссию - поднимать настроение особо угрюмым пассажирам. И часто, говорят, у него это получается.

Комментируя случаи, когда некоторые таксисты путем обмана берут у иностранцев огромные суммы денег за проезд, Абдурашид говорит, что сам лично считает такое поведение коллег неприемлемым. Он за то, чтобы всему был предел. В конечном счете иностранцы, если будут довольны поездкой, сами могут оставить щедрые чаевые. За годы работы таксистом в Астане Ширинов в этом не раз убеждался.
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  Pole13 19.07.2017 в 15:26:43   # 618697
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  Сладкая Вата 19.07.2017 в 16:32:39   # 618708
Лондон из э кэпитал оф грейт британ
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  spy 19.07.2017 в 16:54:40   # 618715
Начало убило...Хаваю!!...хавай хавай
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  старик 19.07.2017 в 17:18:44   # 618723
Quote:
Комментируя случаи, когда некоторые таксисты путем обмана берут у иностранцев огромные суммы денег за проезд, Абдурашид говорит, что сам лично считает такое поведение коллег неприемлемым. Он за то, чтобы всему был предел
Ну правильно: у одного предел-10000, а у другого-40000.
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  jumanjiqz 19.07.2017 в 18:03:36   # 618734
Напомнило. Месье, женема па сис жур...

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  Profi 19.07.2017 в 20:18:20   # 618904
Редкий таксист для Астаны и не только
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