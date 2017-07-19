Мое любимое слово - "Вандерфул". Как живет жизнерадостный таксист-полиглот из Шымкента.

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danilov 19 Июля 2017 в 15:15:58
Определенную известность таксисту-полиглоту принес видеоролик, который в прошлом году выложил в Сеть один из интернет-пользователей. Впрочем, от такой популярности жизнь таксиста особо не изменилась, разве что некоторые водители теперь узнают, окликая его фразой: "Хэллоу, май френд. Хау а ю?". Отвечать на этот вопрос Абдурашиду нравится. Он всегда, улыбаясь, говорит: "Айм файн, фенк ю". Вообще, быть в позитивном настрое - это жизненное кредо Ширинова.
Сам он живет на окраине столицы в просторном доме. У Абдурашида большая семья. Но в этом году случилось несчастье - весной скончалась его супруга. Несмотря на такую потерю, мужчина нашел в себе силы продолжать жить дальше и не унывать. Работая таксистом, он даже видит для себя определенную миссию - поднимать настроение особо угрюмым пассажирам. И часто, говорят, у него это получается.
Комментируя случаи, когда некоторые таксисты путем обмана берут у иностранцев огромные суммы денег за проезд, Абдурашид говорит, что сам лично считает такое поведение коллег неприемлемым. Он за то, чтобы всему был предел. В конечном счете иностранцы, если будут довольны поездкой, сами могут оставить щедрые чаевые. За годы работы таксистом в Астане Ширинов в этом не раз убеждался.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 19.07.2017 в 16:32:39 # 618708
Комментируя случаи, когда некоторые таксисты путем обмана берут у иностранцев огромные суммы денег за проезд, Абдурашид говорит, что сам лично считает такое поведение коллег неприемлемым. Он за то, чтобы всему был пределНу правильно: у одного предел-10000, а у другого-40000.