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Шымкент
Добивают автономщиков
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danilov 19 Июля 2017 в 17:11:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Author 19.07.2017 в 17:31:15   # 618726
А как быть с котлами, которые не нуждаются в индивидуальном дымоходе?
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  Pole13 19.07.2017 в 18:02:44   # 618733
Многоэтажки в Шымкенте в основном панельки с индивидуальными дымоходами и с предусмотренными газовыми колонками,если владелец такой квартиры устанавливает двухконтурный настенный котел,то какие к нему вопросы? Современные котлы с закрытой горелкой,они не берут воздух с помещения. Даже в самых дешевых стоит газ.контроль и защитная электроника. А как быть жителям первых этажей, в октябре и апреле, когда нет отопления в квартире было 16 градусов,постоянно болели. От автономки не откажусь,даже не мечтайте.
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  alpha_portal 19.07.2017 в 18:28:26   # 618737
О. Дядь Жора в телевизоре)))
К слову у него а так же у всех кто живет в этом доме индивидуальный дымоход.И у всех газовая колонка стоит...
Да просто лобируют интересы тэц и только. Народ хавает что сказать. У меня лично центральное отопление и оно не плохо работает. одно лишь отличие, что по желанию не включишь. Только ждать пока ТЭЦ разродится.
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  koshkoed 19.07.2017 в 18:44:54   # 618741
А если на куй послать ТЭЦ, написать отказ от отопления и сказать что электрокотел стоит. Или электротеплый пол?
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  Софруджу 19.07.2017 в 19:03:19   # 618747
Ой, опять. Кто нашим журналистам хоть бы смысловые ударения расставил что ли? Ведь совершенно не по смыслу девчонка выделяет слова. Правильно Куликова как-то говорила, что трудно найти молодых журналистов, кто читает Пушкина и Лермонтова, а без этого никак.
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  Skype 19.07.2017 в 19:43:41   # 618838
непонятно почему индивидуальное отопление стоит дешевле чем от ТЭц. Воруют однозначно

Знатно он девчухе по ушам проехал
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  TATARIN7 19.07.2017 в 20:32:33   # 618907
А чтож сейчас не говорят, вот в европе блять отапливает свое жилье гражданин как ему удобно, как цены на гсм поднимать стремимся как в европе, как по мелочам так 1000 сука препядствий строите ТЭЦ ВАШ КРАХ НЕИЗБЕЖЕН
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