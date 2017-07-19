Добивают автономщиков

danilov 19 Июля 2017 в 17:11:55
А как быть с котлами, которые не нуждаются в индивидуальном дымоходе?
Многоэтажки в Шымкенте в основном панельки с индивидуальными дымоходами и с предусмотренными газовыми колонками,если владелец такой квартиры устанавливает двухконтурный настенный котел,то какие к нему вопросы? Современные котлы с закрытой горелкой,они не берут воздух с помещения. Даже в самых дешевых стоит газ.контроль и защитная электроника. А как быть жителям первых этажей, в октябре и апреле, когда нет отопления в квартире было 16 градусов,постоянно болели. От автономки не откажусь,даже не мечтайте.
О. Дядь Жора в телевизоре)))
К слову у него а так же у всех кто живет в этом доме индивидуальный дымоход.И у всех газовая колонка стоит...
Да просто лобируют интересы тэц и только. Народ хавает что сказать. У меня лично центральное отопление и оно не плохо работает. одно лишь отличие, что по желанию не включишь. Только ждать пока ТЭЦ разродится.
А если на куй послать ТЭЦ, написать отказ от отопления и сказать что электрокотел стоит. Или электротеплый пол?
Ой, опять. Кто нашим журналистам хоть бы смысловые ударения расставил что ли? Ведь совершенно не по смыслу девчонка выделяет слова. Правильно Куликова как-то говорила, что трудно найти молодых журналистов, кто читает Пушкина и Лермонтова, а без этого никак.
непонятно почему индивидуальное отопление стоит дешевле чем от ТЭц. Воруют однозначно
Знатно он девчухе по ушам проехал
А чтож сейчас не говорят, вот в европе блять отапливает свое жилье гражданин как ему удобно, как цены на гсм поднимать стремимся как в европе, как по мелочам так 1000 сука препядствий строите ТЭЦ ВАШ КРАХ НЕИЗБЕЖЕН