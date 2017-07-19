Древняя монета и письменность 1 века — шымкентские археологи открывают уникальные артефакты

Как раздражают журналисты. 1. Каждый год такие однообразные сюжеты. Всё те же студенты, савочком или кисточкой зачищающие что-либо. Так ведь народ и подумает, что раскопки в этом состоят. Эдакий журналистский стереотип. 2. "Предполагать о экономических связях" и пр. неуклюжие с т.зр. русского языка фразы. 3. какой бы сюжет не вели, надо обязательно размахивать руками, к месту и не к месту. Вот представьте себе, Познер, или там Дроздов, или Сенкевич, или Крылов вот так руками машут. Вот бы где учились. Так нет, они учатся друг у друга