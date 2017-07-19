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Шымкент
Древняя монета и письменность 1 века — шымкентские археологи открывают уникальные артефакты
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danilov 19 Июля 2017 в 17:13:30
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  LeXx 19.07.2017 в 17:18:11   # 618722
До мозолей знакомое городище
Молодцы
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  sarmat 19.07.2017 в 18:01:18   # 618732
Сколько там кубов землицы выкинуто... Змейбашки поймано и водички артезианской выпито...
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  Софруджу 19.07.2017 в 18:42:37   # 618740
Как раздражают журналисты. 1. Каждый год такие однообразные сюжеты. Всё те же студенты, савочком или кисточкой зачищающие что-либо. Так ведь народ и подумает, что раскопки в этом состоят. Эдакий журналистский стереотип. 2. "Предполагать о экономических связях" и пр. неуклюжие с т.зр. русского языка фразы. 3. какой бы сюжет не вели, надо обязательно размахивать руками, к месту и не к месту. Вот представьте себе, Познер, или там Дроздов, или Сенкевич, или Крылов вот так руками машут. Вот бы где учились. Так нет, они учатся друг у друга
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  Рамзес 19.07.2017 в 18:51:50   # 618743
Кот фига вы там нарыли - историю творите!
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  Yerla 19.07.2017 в 19:04:06   # 618748
да чего привык что на титусе : скандалы, интриги, расследования .. что прочитал в заголовке "шымкентские археологи СКРЫВАЮТ уникальные артефакты"
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