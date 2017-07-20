Асфальт перегрелся

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danilov 20 Июля 2017 в 17:55:10
Как пояснили в ведомстве, из-за воздействия прямых солнечных лучей дорожное полотно теряет вязкость, что приводит к его износу.
«В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог приказом и.о. министра транспорта и коммуникаций РК от 7 июня 2012 года № 315 ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по допустимым осевым нагрузкам», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что с 1 июня по 31 августа Комитетом транспорта МИР РК обеспечивается контроль за проездом тяжеловесных автотранспортных средств совместно с органами административной полиции, местными исполнительными органами и другими заинтересованными госорганами.
Вводимые ограничения действуют для Южно-Казахстанской области с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.
https://otyrar.kz/2017/07/chtoby-soxranit-asfalt-v-zharu-na-trassax-rk-vvedeno-ogranichenie-dvizheniya/
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