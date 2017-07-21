Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Караганды попался на взятке

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danilov 21 Июля 2017 в 17:02:42
По имеющейся информации, в его рабочем кабинете была установлена скрытая камера, которая и зафиксировала факт передачи крупной суммы наличных.
Суд санкционировал арест Даутбергенов на два месяца, хотя адвокат пытался ходатайствовать о его освобождении под залог.
Как сообщил Ratel.kz компетентный источник, Даутбергенов свою вину полностью признал и даёт признательные показания. Не исключено, что после их анализа в следственном изоляторе могут оказаться и другие должностные лица.
На должность Даутбергенов был назначен в октябре 2016 года, когда было произведено объединение ГУ «Отдел земельный отношений города Караганды» и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды». До этого он занимал должность главного архитектора города.
В 2017 году Даутбергенов несколько раз оказывался в центре скандалов. В январе на заседании Совета по этике был рассмотрен факт незаконного отказа им в выдаче земельного участка предпринимателю под строительство торгового центра в Пришахтинске.
- Сабыржан Даутбергенов и ранее допускал аналогичные нарушения. В июле 2016 года прокуратура выносила акт надзора, но в связи с реорганизацией госоргана и увольнением Даутбергенова вопрос об его ответственности тогда решен не был, - сообщил в январе на заседании Совета прокурор Сымбат КАКЕМБАЕВ.
В феврале суд оштрафовал Даутбергенова на 42 тысячи тенге за то, что он не исполнил решение специализированного межрайонного экономического суда, решением которого управление обязано было заключить договора об аренде земли под газетные киоски.
В апреле чиновник вновь был наказан за то, что он и его подчиненные игнорировали повестки в суд. В результате судья был вынужден вынести частное постановление в адрес департамента госслужбы, который вновь должен был рассмотреть поведение Даутбергенова на Совете по этике.
Впрочем, теперь в этом нет необходимости. Даже если чиновник будет активно сотрудничать со следствием и заключит процессуальное соглашение, которое позволит отделаться штрафом, двери госорганов будут для него закрыты навсегда.
Без присутствия Даутбергенова пройдет и заседание апелляционной коллегии в Карагандинском областном суде, где на 27 июля назначено заседание по одному из административных дел в отношении его.
http://ratel.kz/scandal/chinovnik_prizemlilsja_na_nary
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