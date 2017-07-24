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Шымкент
Жительница Шымкента вернула потерянные деньги гостю города
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Гость 24 Июля 2017 в 15:48:08
Но оказалось, что потерянное близ салона красоты портмоне, обнаружила прохожая. Дама незамедлительно обратилась в администрацию заведения. Владельца кошелька вычислили благодаря записям камер видеонаблюдения.

«Я не заметил как у меня выпали деньги — ехал на велосипеде. Сумму снял с банкомата. Это мой семейный бюджет на месяц. После пропажи не стал звонить в салон, искать. Думал уже: «Ну, что поделаешь, пусть эти средства принесут кому-то пользу. А спустя 6 часов мне позвонили с салона и сообщили, что деньги нашлись», — поделился с нами подробностями Назар Мухаметкали.

Вернувшая 200 тысяч дама пожелала остаться неизвестной. В телефонном разговоре она заявила, что такой благородный поступок совершил бы любой житель Шымкента.

http://tvk-uko.kz/2017/07/22/zhitel-nitsa-shy-mkenta-vernula-poteryanny-e-den-gi-gostyu-goroda/
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  KAN13 24.07.2017 в 16:29:40   # 620003

Однако у нас не всё ещё потеряно и это радует .
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  spy 24.07.2017 в 16:42:23   # 620011
Местами думаю что бы делал если бы нашел партмоне с деньгами....если бы мелкая сумма наверно вернул бы...а если бы сумка с баблом в перемешку баксы евро тенге пару стволов...вопрос конечно интересный...найду сумку наверно отвечу
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  Стрельцов 24.07.2017 в 17:05:56   # 620022
а мне пожалста без стволов..
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  Kukaracha 24.07.2017 в 17:10:32   # 620023
Меня очень сильно мучает вопрос - КАК ПО ЗАПИСЯМ ВИДЕОКАМЕР МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА???
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  SVOY 24.07.2017 в 17:25:27   # 620030
Цитата: Kukaracha от 24.07.2017 17:10:32
Меня очень сильно мучает вопрос - КАК ПО ЗАПИСЯМ ВИДЕОКАМЕР МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА???
Ну на деньгах же написано
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  Mikado 24.07.2017 в 17:31:39   # 620034
Цитата: Kukaracha от 24.07.2017 17:10:32
Меня очень сильно мучает вопрос - КАК ПО ЗАПИСЯМ ВИДЕОКАМЕР МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА???


Значит постоянный клиент салона и посещает по записи по телефону. На камерах опозналм своего клиента и позвонили ему. Все элементарно.
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  jumanjiqz 24.07.2017 в 17:45:26   # 620038
ГОСТЬ, и на ВЕЛОСИПЕДЕ!?!?
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