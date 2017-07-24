Жительница Шымкента вернула потерянные деньги гостю города

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Гость 24 Июля 2017 в 15:48:08
«Я не заметил как у меня выпали деньги — ехал на велосипеде. Сумму снял с банкомата. Это мой семейный бюджет на месяц. После пропажи не стал звонить в салон, искать. Думал уже: «Ну, что поделаешь, пусть эти средства принесут кому-то пользу. А спустя 6 часов мне позвонили с салона и сообщили, что деньги нашлись», — поделился с нами подробностями Назар Мухаметкали.
Вернувшая 200 тысяч дама пожелала остаться неизвестной. В телефонном разговоре она заявила, что такой благородный поступок совершил бы любой житель Шымкента.
http://tvk-uko.kz/2017/07/22/zhitel-nitsa-shy-mkenta-vernula-poteryanny-e-den-gi-gostyu-goroda/
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Однако у нас не всё ещё потеряно и это радует .
Цитата: Kukaracha от 24.07.2017 17:10:32Ну на деньгах же написано
Меня очень сильно мучает вопрос - КАК ПО ЗАПИСЯМ ВИДЕОКАМЕР МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА???
Меня очень сильно мучает вопрос - КАК ПО ЗАПИСЯМ ВИДЕОКАМЕР МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА???
Цитата: Kukaracha от 24.07.2017 17:10:32
Меня очень сильно мучает вопрос - КАК ПО ЗАПИСЯМ ВИДЕОКАМЕР МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА???
Меня очень сильно мучает вопрос - КАК ПО ЗАПИСЯМ ВИДЕОКАМЕР МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА???
Значит постоянный клиент салона и посещает по записи по телефону. На камерах опозналм своего клиента и позвонили ему. Все элементарно.