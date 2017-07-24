В ЮКО за вымогательство задержан журналист

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едридмадрид 24 Июля 2017 в 17:34:15
По данным Управления внутренней безопасности Департамента государственных доходов по ЮКО, он вымогал 5 миллионов тенге за покровительство бизнеса.
Журналиста задержали возле здания прокуратуры при получении денежных средств в размере 100 тысяч тенге от гражданина Муковникова Д.А.
«Задержанный является главным редактором газеты «Қоғамдық бақылау». Он, представляясь сотрудником Службы экономических расследований ДГД по ЮКО, вымогал у Муковникова Д. денежные средства в сумме 5 миллионов тенге за обеспечение якобы покровительства его игорного бизнеса. Гани Умиралиев использовал поддельное служебное удостоверение сотрудника СЭР ДГД по ЮКО», - сообщает ведомство.
На данный момент мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД ЮКО.
http://24.kz/ru/news/incidents/item/188304-v-yuko-za-vymogatelstvo-zaderzhan-zhurnalist
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