Выжившая в страшном ДТП девушка из ЮКО нуждается в пластической операции

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едридмадрид 24 Июля 2017 в 17:17:35
Муж девушки, находившийся за рулем, скончался на месте.
Спасая жизнь 23-летней пострадавшей, местные врачи провели 15 операций. Теперь, чтобы скрыть на лице и теле следы той страшной аварии, Садуовой потребуется целая серия хирургических вмешательств. Стоимость одной пластической операции специалисты оценивают в пять миллионов тенге, но столь крупная сумма ее семье не по карману.
"Два раза я лежала в Шымкенте. 15 операций провели в клинике Орынбаева. Здесь я и пришла в себя. Но после этого врачи сказали, что на этом все, мы сделали все, что смогли, дальше мы вам помочь не сможем. Если вы можете, если у вас есть деньги, помогите мне, пожалуйста. Я очень надеюсь. Хоть бы мне помогли..." - обращается к казахстанцам Мадина Садуова.
Мама Мадины - Зоя Есенбекова работала учителем в сельской школе. Сейчас все ее внимание приковано к дочери.
"Прошел ровно год со дня той ужасной аварии. Четыре месяца дочь лежала на спине и не могла пошевелиться. Затем она начала делать первые попытки подняться на ноги. Каждое ее стремление жить вселяло в наши сердца радость. Мы с мужем, держа дочь с двух сторон, помогали делать первые шаги. Учили ходить заново. То, что Мадина надеется на лучшее, не давало нам опускать руки. Мы надеемся, что добрые люди откликнутся и помогут нашей дочери зажить нормальной жизнью", - рассказала Зоя Есенбекова.
http://today.kz/news/zhizn/2017-07-24/746814-vyizhivshaya-v-strashnom-dtp-devushka-iz-yuko-nuzhdaetsya-v-plasticheskoj-operatsii/
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