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Шымкент
Сотрудник прокуратуры и следователь в ЮКО задержаны за взятку в 2 миллиона тенге
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danilov 25 Июля 2017 в 11:31:15
В Шымкенте при получении взятки в размере двух миллионов тенге задержаны сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

«24 июля 2017 года Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. в ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте при получении взятки в два миллиона тенге за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов задержаны с поличным сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД», — говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 366 УК РК «Получение взятки группой лиц».

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в изолятор временного содержания Шымкента. Какая мера пресечения избрана, представителю полиции не сообщается.

пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кирсан 25.07.2017 в 12:21:57   # 620189
Финики активизировались.
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  MumiTroll 25.07.2017 в 12:25:21   # 620191
Ходьбы этот следак не выкрутился, от души или......
крик души сейчас точно такойже мудак напрягает на 6 тон зеленью чтобы братца выпустить! очень жду еще таких новостей чтобы менты типа слуги народа поподались , это бальзам для души!
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  старик 25.07.2017 в 13:17:25   # 620202
Не трогайте сотрудника прокуратуры-это святое!
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  Deamos89 25.07.2017 в 15:12:02   # 620212
РАССТРЕЛЯТЬ ГАНДОНОВ
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  Viktor11 25.07.2017 в 15:18:40   # 620214
Три надо было брать - третий, чтобы поделиться
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