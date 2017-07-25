Сотрудник прокуратуры и следователь в ЮКО задержаны за взятку в 2 миллиона тенге

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danilov 25 Июля 2017 в 11:31:15
«24 июля 2017 года Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. в ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте при получении взятки в два миллиона тенге за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов задержаны с поличным сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД», — говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 366 УК РК «Получение взятки группой лиц».
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в изолятор временного содержания Шымкента. Какая мера пресечения избрана, представителю полиции не сообщается.
пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана
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крик души сейчас точно такойже мудак напрягает на 6 тон зеленью чтобы братца выпустить! очень жду еще таких новостей чтобы менты типа слуги народа поподались , это бальзам для души!