Внешнеторговый оборот ЮКО составил 928 млн. долларов США

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danilov 27 Июля 2017 в 09:09:57
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Таким образом экспорт товаров увеличен на 37,5 млн. долларов США. Отметим, что основными партнерами области по экспорту стали Нидерланды (39%) и Узбекистан (32%).
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Вместе с тем, по словам руководителя департамента импорт товаров увеличился на 140,3 млн. долларов США или на 34%. Основными партнерами области по импорту стали Китай и Узбекистан.
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«Необходимо отметить, что инициативы Главы государства Нурсултана Назарбаева и Президента Узбекистана Шафката Мирзиёева придали новый импульс, в результате с начала года усилились экономические отношения между двумя странами. 13 июля текущего года на таможенном посту «Атамекен» открыты пункты пропуска «Сырдарья» и «Целинный», что безусловно повысить единство и сотрудничество двух стран, способствует росту товарооборота и развитию торговли», - сказал А.Умбиталиев.
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Также, руководитель Департамента отметил, что по итогам работы за 1 полугодие 2017 года, налоговые и таможенные платежи превысили 3,1 млрд. тенге. По сравнению с прошлым годом рост составил 113%.
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Кроме того, в соответствии с сообщениями об активизировавшихся в настоящее время компаниях, ориентированных на массовое вовлечение финансовых средств, руководитель Департамента призвал представителей СМИ к совместной работе по проведению разъяснительных работ среди населения области о бдительности в отношении лиц, обещающих крупные дивиденды (т.н. финансовые пирамиды).
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ontustik.gov.kz
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