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Шымкент
В Шымкенте идет подготовка к зиме
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danilov 27 Июля 2017 в 09:15:34
Из 1811 многоэтажек Шымкента к централизованному отоплению подключены 1052. Подготовкой этих домов к отопительному сезону будут заниматься 13 сервисных компаний. Жильцы остальных 759 домов будут готовить дома своими силами.

По словам руководителя отдела ЖКХ Шымкента Нурлана Бектурсынова, все 352 бюджетные организации к приему тепла будут готовы уже в сентябре. Сейчас в трети из них завершены работы по опрессовке. Заготовлено 5058 тонн угля и более половины из необходимыхов353 литра жидкого топлива для 172 бюджетных организаций, имеющих автономные котельные.

В этом году в рамках программы «Нурлы жол» ведется реконструкция магистральных сетей по ул. Байтурсынова протяженностью 5,2 км. Кроме того, приняты на баланс города тепловые сети в северной части города, которые были на балансе АО «Энергоценрт-3». Отметим, 80% этих сетей нуждаются в ремонте. В этом году будут отремонтированы 40 км этих сетей.
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