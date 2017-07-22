В Шымкенте идет подготовка к зиме

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danilov 27 Июля 2017 в 09:15:34
По словам руководителя отдела ЖКХ Шымкента Нурлана Бектурсынова, все 352 бюджетные организации к приему тепла будут готовы уже в сентябре. Сейчас в трети из них завершены работы по опрессовке. Заготовлено 5058 тонн угля и более половины из необходимыхов353 литра жидкого топлива для 172 бюджетных организаций, имеющих автономные котельные.
В этом году в рамках программы «Нурлы жол» ведется реконструкция магистральных сетей по ул. Байтурсынова протяженностью 5,2 км. Кроме того, приняты на баланс города тепловые сети в северной части города, которые были на балансе АО «Энергоценрт-3». Отметим, 80% этих сетей нуждаются в ремонте. В этом году будут отремонтированы 40 км этих сетей.
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