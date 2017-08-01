В ДВД ЮКО сообщили подробности пожара в Сайрам-Угамском природном парке

По одной из версий, компания отдохнула на природе и не затушила за собой костер. По другой версии, отдыхающие разожгли слишком большой костер на неподготовленном месте, а когда не смогли его потушить, попросту сбежали.
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danilov 01 Августа 2017 в 14:43:06
«30 июля в 15:07 в пожарную часть №5 Толебийского района поступило сообщение о том, что вдоль реки Сазан на территории Сайрам-Угамского природного парка произошло возгорание сухой травы. Выехав на место происшествия, пожарные выяснили, что пламя распространяется в трех направления и захватывает ущелья Сазан ата, Сайрам су и Жогары су», — сообщила руководитель отдела информации и языков ДЧС ЮКО Зарипа Турусбекова.
О пожаре сообщили сотрудники парка, и служба пожаротушения немедленно отправилась на ликвидацию возгорания. Справиться сразу с такой площадью природного пожара 45 огнеборцам не удалось, на помощь противопожарной службе подоспели еще 30 человек из местных исполнительных органов, к тушению подключились местные жители.
Как рассказала Зарипа Турсбекова, в 22:50 30 июля работы по ликвидации пожара были приостановлены. В темноте угроза жизни огнеборцев возросла в разы. На рассвете тушение огня возобновилось.
К утру локализовать и ликвидировать пожар удалось в трех направлениях, но огонь перекинулся дальше — в ущелье Кызылтау.
Утром 31 июля появилась официальная информация о ходе тушения четвертого направления огня.
«В Толебийском районе Южно-Казахстанской области продолжается тушение пожара в ущелье Кызылзау. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства и местных исполнительных органов в составе 51 человек и 7 единиц техники. Площадь пожара 16 га», — сообщалось в официальном релизе ведомства.
Егерь Сайрам-Угамского природного парка сообщил, что есть и подозреваемые — группа любителей пикников из села Сайрам. По одной из версий, компания отдохнула на природе и не затушила за собой костер. По другой версии, отдыхающие разожгли слишком большой костер на неподготовленном месте, а когда не смогли его потушить, попросту сбежали.
Согласно официальному заявлению ДЧС ЮКО, причины пожара на данный момент устанавливаются.
https://otyrar.kz/2017/08/v-dvd-yuko-soobshhili-podrobnosti-pozhara-v-sajram-ugamskom-prirodnom-parke/
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Цитата: Pooman от 01.08.2017 16:27:32
Пусть лучше раскажут как в 2002 году сотрудники прокуратуры на отдыхе изрядно принявши на грудь сошгли несколько гекторов тугайного леса за Баиркумским мостом направа!
Пусть лучше раскажут как в 2002 году сотрудники прокуратуры на отдыхе изрядно принявши на грудь сошгли несколько гекторов тугайного леса за Баиркумским мостом направа!
А вот это вы зря так открыто говорите об этом...