C 1 августа в ЮКО подорожал газ для потребителей

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Гость 01 Августа 2017 в 15:59:12
«С 1 августа 2017 года цены розничной реализации товарного газа за 1000 кубометров с учетом НДС составляют (с учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам):
для населения и теплоэнергетических компаний в объемах потребления на производство тепловой энергии для населения – 34 475,20 тенге,
для бюджетных организаций и прочих юридических лиц – 36 103,97 тенге», — говорится в официальном сообщении.
Голубое топливо уже дорожало с 1 января 2017 года. Связано это было с «увеличением предельной цены оптовой реализации СНГ (сжиженного нефтяного газа) на внутреннем рынке, на розничную реализацию товарного газа — повышением отпускной цены, а также тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам», — именно так написано на сайте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.
Для сравнения, в других областях Казахстана, голубое топливо тоже поднялось в цене с 1 августа. Размер тарифа указан без НДС!
Жамбылская область — 23 358,29 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Западно-Казахстанская область — 15 479,41 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Кызылординская область — 17 784,74 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Алматинская область — 32 546,07 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Мангыстауская область — 9 200,51 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Актюбинская область — 8 274,89 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Костанайская область — 21 881,32 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,,
Атырауская область — 7 154,27 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Алматы — 31 024,86 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,
Восточно-Казахстанская область — 10 020,00 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц.
Источник - https://otyrar.kz/2017/08/c-1-avgusta-v-yuko-podorozhal-gaz-dlya-potrebitelej/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Mikado от 01.08.2017 16:53:57
Что-то столицы с ее областью не видать в списке. Все есть, а их нет. У них не дорожает?
Что-то столицы с ее областью не видать в списке. Все есть, а их нет. У них не дорожает?
потому что в столице нет природного газа. Заметьте, что Караганды там тоже нет, как и газа.
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 16:52:22
видать к отопительному еще поднимут ,пора на уголь переходить пока не подорожал иначе зимою конденсат будет замерзать и газа не видать нам
видать к отопительному еще поднимут ,пора на уголь переходить пока не подорожал иначе зимою конденсат будет замерзать и газа не видать нам
А вы узнайте цены на уголь, потом свои слова обратно возьмете))
Цитата: Makintosh от 01.08.2017 16:56:11
потому что в столице нет природного газа. Заметьте, что Караганды там тоже нет, как и газа.
потому что в столице нет природного газа. Заметьте, что Караганды там тоже нет, как и газа.
Спасибо за информацию. Как-то я этот момент упустил из виду.
Правда несколько месяцев назад вроде бы была новость о запуске в Астане первой газовой станции. Были громкие речи с трибун о начале газификации столицы, что позволит существенно снизить загрязнение от угля.
Цитата: shlenchak от 01.08.2017 17:07:36открою свою Ипешку и буду шахтером у нас этого добра под Ленгером завались,дед был горным инженером ,пора и нам начинать
А вы узнайте цены на уголь, потом свои слова обратно возьмете))
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 16:52:22
видать к отопительному еще поднимут ,пора на уголь переходить пока не подорожал иначе зимою конденсат будет замерзать и газа не видать нам
видать к отопительному еще поднимут ,пора на уголь переходить пока не подорожал иначе зимою конденсат будет замерзать и газа не видать нам
А вы узнайте цены на уголь, потом свои слова обратно возьмете))
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 17:16:17
открою свою Ипешку и буду шахтером у нас этого добра под Ленгером завались,дед был горным инженером ,пора и нам начинать
открою свою Ипешку и буду шахтером у нас этого добра под Ленгером завались,дед был горным инженером ,пора и нам начинать
Вроде там бурый уголь, который сильно уступает каменному?
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 16:50:48В ЮКО газ к сожалению не добывают, весь газ проходит транзитом. цена газа высокая т.к. высоки расходы на содержание газовых сетей, которые в основном построены еще с советских времен.
в ЮКО добывают газ через нашу область идет газ в Китай ,есть попутный газ и получается что цена у нас самая высокая по Казахстану
в ЮКО добывают газ через нашу область идет газ в Китай ,есть попутный газ и получается что цена у нас самая высокая по Казахстану
Nightwalker 01.08.2017 в 17:22:47 # 621663
Цитата: Nightwalker от 01.08.2017 17:22:47
Суки!!!
Суки!!!
Там что газгольдеры до сиз пор как при Ссср?