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Шымкент
C 1 августа в ЮКО подорожал газ для потребителей
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Гость 01 Августа 2017 в 15:59:12
C 1 августа в Шымкенте и ЮКО подорожал газ для потребителей, сообщили в газонабжающей организации ЮКПФ «КазТрансГаз-Аймак».

«С 1 августа 2017 года цены розничной реализации товарного газа за 1000 кубометров с учетом НДС составляют (с учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам):
для населения и теплоэнергетических компаний в объемах потребления на производство тепловой энергии для населения – 34 475,20 тенге,
для бюджетных организаций и прочих юридических лиц – 36 103,97 тенге», — говорится в официальном сообщении.

Голубое топливо уже дорожало с 1 января 2017 года. Связано это было с «увеличением предельной цены оптовой реализации СНГ (сжиженного нефтяного газа) на внутреннем рынке, на розничную реализацию товарного газа — повышением отпускной цены, а также тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам», — именно так написано на сайте Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

Для сравнения, в других областях Казахстана, голубое топливо тоже поднялось в цене с 1 августа. Размер тарифа указан без НДС!

Жамбылская область — 23 358,29 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Западно-Казахстанская область — 15 479,41 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Кызылординская область — 17 784,74 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Алматинская область — 32 546,07 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Мангыстауская область — 9 200,51 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Актюбинская область — 8 274,89 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Костанайская область — 21 881,32 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,,

Атырауская область — 7 154,27 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Алматы — 31 024,86 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц,

Восточно-Казахстанская область — 10 020,00 тенге за 1000 кубов для потребителей — физических лиц.

Источник - https://otyrar.kz/2017/08/c-1-avgusta-v-yuko-podorozhal-gaz-dlya-potrebitelej/
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  КЕДЫ 01.08.2017 в 16:01:05   # 621648
кто про овощи спрашивал почему подорожали?
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  Пришелец 01.08.2017 в 16:50:48   # 621651
в ЮКО добывают газ через нашу область идет газ в Китай ,есть попутный газ и получается что цена у нас самая высокая по Казахстану
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  Пришелец 01.08.2017 в 16:52:22   # 621652
видать к отопительному еще поднимут ,пора на уголь переходить пока не подорожал иначе зимою конденсат будет замерзать и газа не видать нам
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  Mikado 01.08.2017 в 16:53:57   # 621653
Что-то столицы с ее областью не видать в списке. Все есть, а их нет. У них не дорожает?
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  Makintosh 01.08.2017 в 16:56:11   # 621654
Цитата: Mikado от 01.08.2017 16:53:57
Что-то столицы с ее областью не видать в списке. Все есть, а их нет. У них не дорожает?

потому что в столице нет природного газа. Заметьте, что Караганды там тоже нет, как и газа.
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  shlenchak 01.08.2017 в 17:07:36   # 621656
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 16:52:22
видать к отопительному еще поднимут ,пора на уголь переходить пока не подорожал иначе зимою конденсат будет замерзать и газа не видать нам

А вы узнайте цены на уголь, потом свои слова обратно возьмете))
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  Mikado 01.08.2017 в 17:10:29   # 621658
Цитата: Makintosh от 01.08.2017 16:56:11

потому что в столице нет природного газа. Заметьте, что Караганды там тоже нет, как и газа.


Спасибо за информацию. Как-то я этот момент упустил из виду.
Правда несколько месяцев назад вроде бы была новость о запуске в Астане первой газовой станции. Были громкие речи с трибун о начале газификации столицы, что позволит существенно снизить загрязнение от угля.
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  Пришелец 01.08.2017 в 17:16:17   # 621659
Цитата: shlenchak от 01.08.2017 17:07:36
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 16:52:22
видать к отопительному еще поднимут ,пора на уголь переходить пока не подорожал иначе зимою конденсат будет замерзать и газа не видать нам

А вы узнайте цены на уголь, потом свои слова обратно возьмете))
открою свою Ипешку и буду шахтером у нас этого добра под Ленгером завались,дед был горным инженером ,пора и нам начинать
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  Mikado 01.08.2017 в 17:19:59   # 621660
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 17:16:17
открою свою Ипешку и буду шахтером у нас этого добра под Ленгером завались,дед был горным инженером ,пора и нам начинать


Вроде там бурый уголь, который сильно уступает каменному?
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  FishTime 01.08.2017 в 17:21:27   # 621661
Цитата: Пришелец от 01.08.2017 16:50:48
в ЮКО добывают газ через нашу область идет газ в Китай ,есть попутный газ и получается что цена у нас самая высокая по Казахстану
В ЮКО газ к сожалению не добывают, весь газ проходит транзитом. цена газа высокая т.к. высоки расходы на содержание газовых сетей, которые в основном построены еще с советских времен.
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  Пришелец 01.08.2017 в 17:22:13   # 621662
в Астане как в Китае,может поэтому сейчас там построят самую крупную солнечную электростанцию за несколько ярдов енотов
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  Nightwalker 01.08.2017 в 17:22:47   # 621663
Суки!!!
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  Пришелец 01.08.2017 в 17:24:33   # 621664
тоже Про Китай
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  Пришелец 01.08.2017 в 17:25:05   # 621665
Упс не ту вставил
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  Рамзес 01.08.2017 в 17:27:03   # 621666
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  КЕДЫ 01.08.2017 в 17:57:12   # 621677
Что то я не врублюсь как понят в Астане нет газа?
Там что газгольдеры до сиз пор как при Ссср?
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