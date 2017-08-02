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Шымкент
Монеты нету - садись в тюрьму!
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danilov 02 Августа 2017 в 22:03:44
Депутат Амангельды СОПБЕКОВ, грозивший самосожжением, а поз­же уличенный в даче взятки, все-таки отправился за решетку.



Впервые на “большой арене” Сопбеков засветился после того, как 17 марта 2016 года за несколько часов до окончания предвыборной гонки устроил скандал на избирательном участке. Полагая, что проигрыша на выборах в депутаты маслихата не миновать, тогда еще кандидат в депутаты Сопбеков ворвался на избирательный участок, облился горючим и пообещал сжечь себя, если его худшие опасения сбудутся. Трагедию предотвратили полицейские и прокуроры, что прибыли на место происшествия. Позже на кандидата-экстремала было возбуждено уголовное дело по статье “воспрепятствование деятельности избирательной комиссии с применением насилия”.

Спустя несколько месяцев уголовное дело спустили на тормозах, а Сопбеков стал депутатом облмаслихата. Однако активного участия в жизни местной “думы” он не смог принять. В середине июля народного избранника арестовали по подозрению в даче взятки. Кроме общественной работы Сопбеков возглавлял южно-казахстанский политехнический колледж. Так вот, чтобы получить больше мест по государственному образовательному гранту, он попытался всучить три миллиона тенге чиновнику из областного управления образования. На том “пламенный” депутат и спалился (см. “Опаленный мандатом”, “Время” от 28.7.2016 г.). Был суд, который оставил Сопбекова на свободе, но обязал выплатить штраф в 90 миллионов. Как ни тужился осужденный, но такую сумму осилить не смог.

- Сопбеков не оплатил сумму, предусмотренную приговором, - пояснил председатель Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкента Маратали Бекназаров. - Суд заменил ему наказание на два года лишения свободы.

Мандата осужденный депутат был лишен. Кресло в областном маслихате, которое скандальный депутат освободил, грядущей осенью будет снова выставлено на выборы.

Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото из открытых интернет-источников, Шымкент
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/08/02/moneti-netu-sadis-v-tjurmu
Комментарии, по рейтингу, по дате
  НурболаТТ 02.08.2017 в 23:11:06   # 622065
Каждого депутата надо взять на жесткий народный контроль. На каждого завести папочку со всеми данными, связями, родней и т.д. Чем занимается, как работает на народ, как отдыхает и т.д. Нет прозрачности в их работе, толку не видно, собрания, постановления, которые выносят - все должно быть в открытом эфире транслироваться, а не за семью замками. Где наши общественные советы, кто там восседает, как они там контролируют народных избранников - непонятно. Как и прокуроры, наши депутаты протирают штаны, как будто, с умным видом. Если у нас то облпрокурора с взяткой поймали, то депутата посадили, то судью с взяткой хлопнули, то главного аудитора поймали - значит, можно им всем не доверять и взять под сомнение их работу! Народ должен знать всё про каждого нашего слугу - начиная от облпрокурора, заканчивая простым горакимом с его подчиненными
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