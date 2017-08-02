Монеты нету - садись в тюрьму!

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danilov 02 Августа 2017 в 22:03:44
Впервые на “большой арене” Сопбеков засветился после того, как 17 марта 2016 года за несколько часов до окончания предвыборной гонки устроил скандал на избирательном участке. Полагая, что проигрыша на выборах в депутаты маслихата не миновать, тогда еще кандидат в депутаты Сопбеков ворвался на избирательный участок, облился горючим и пообещал сжечь себя, если его худшие опасения сбудутся. Трагедию предотвратили полицейские и прокуроры, что прибыли на место происшествия. Позже на кандидата-экстремала было возбуждено уголовное дело по статье “воспрепятствование деятельности избирательной комиссии с применением насилия”.
Спустя несколько месяцев уголовное дело спустили на тормозах, а Сопбеков стал депутатом облмаслихата. Однако активного участия в жизни местной “думы” он не смог принять. В середине июля народного избранника арестовали по подозрению в даче взятки. Кроме общественной работы Сопбеков возглавлял южно-казахстанский политехнический колледж. Так вот, чтобы получить больше мест по государственному образовательному гранту, он попытался всучить три миллиона тенге чиновнику из областного управления образования. На том “пламенный” депутат и спалился (см. “Опаленный мандатом”, “Время” от 28.7.2016 г.). Был суд, который оставил Сопбекова на свободе, но обязал выплатить штраф в 90 миллионов. Как ни тужился осужденный, но такую сумму осилить не смог.
- Сопбеков не оплатил сумму, предусмотренную приговором, - пояснил председатель Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкента Маратали Бекназаров. - Суд заменил ему наказание на два года лишения свободы.
Мандата осужденный депутат был лишен. Кресло в областном маслихате, которое скандальный депутат освободил, грядущей осенью будет снова выставлено на выборы.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото из открытых интернет-источников, Шымкент
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/08/02/moneti-netu-sadis-v-tjurmu
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