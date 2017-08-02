Дворцовые игры

Боинг 737-700 стоит 80 лимонов баксов,можно было два самолета взять. Мне этот дворец никогда не нравился,некрасивое здание.

Если местная власть не хочет нести материальную ответственность за социальные проекты, культуру, развитие молодого поколения - то зачем они нам такие нужны?