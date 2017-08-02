Дворцовые игры

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danilov 02 Августа 2017 в 22:08:03
Мы строили, строили…
В печальной судьбе дворца оставили неизгладимый след шесть акимов. Первым был Бердибек САПАРБАЕВ. Это он, будучи руководителем Южно-Казахстанской области, в 2001 году решил построить в центре города Дворец спорта с огромным бассейном.
Сменивший его Болат ЖЫЛКЫШИЕВ переиграл планы предшественника и, достроив здание в 2003 году, поселил здесь боксеров, волейболистов, гимнастов. Как сообщала тогда пресс-служба акима Жылкышиева, на строительство объекта ушло около одного миллиарда тенге. Официальное открытие Дворца спорта Жылкышиев подгадал к визиту главы государства.
Дворец зажил полнокровной жизнью, несмотря на отсутствие отопления и вентиляции и другие огрехи строителей, а осенью 2006 года верховодить югом стал Умирзак ШУКЕЕВ. У него были свои виды на дворец. Своим постановлением он передал его 3 января 2007-го с баланса областного акимата в коммунальную собственность городского акимата.
Аким Шымкента Анарбек ОРМАН преобразовал ГКП “Дворец спорта” в ТОО “Дворец спорта” и после оформления соответствующих документов выставил его на аукцион. 7 февраля 2007 года частная компания ТОО “Саутс Ойл” на торгах выкупила 51 процент долей ТОО “Дворец спорта”, заплатив в государственную казну без малого 426 миллионов тенге, и стала мажоритарным держателем долей Дворца спорта. Доля государства в этом проекте составила 49 процентов от уставного капитала, а это 409 миллионов тенге.
Строители принялись лихо сносить старое здание, но вскоре стало ясно, что этих денег на реконструкцию не хватит. Участники проекта решили увеличить уставный капитал. 20 апреля 2007 года протоколом общего собрания ТОО обязалось внести без малого 321 миллион тенге, акимат - 300 миллионов тенге. Соотношение долей участников в уставном капитале предприятия не менялось. Через два дня аким Орман подписал постановление о выделении 300 миллионов тенге на счет ТОО “Дворец спорта”.
Когда почти через год от дворца остался лишь каркас, выяснилось, что вторая сторона свое обещание проигнорировала. К тому времени в Шымкенте сменился градоначальник. Им стал Арман ЖЕТПИСБАЕВ, который через суд решил принудить частника к выполнению взятых обязательств.
“Вследствие неисполнения обязательств ТОО “Саутс Ойл” не представляется возможным завершение реконструкции здания Дворца спорта (оно намечено на август 2008 г. - Авт.). До настоящего времени здание находится в разобранном состоянии, что значительно снижает его стоимость относительно существовавшего культурно-спортивного комплекса до начала реконструкции”, - говорится в иске.
Специализированный межрайонный экономический суд ЮКО иск акимата не удовлетворил. Акимат, чтобы уж совсем не остаться с носом, через суд попытался отозвать свои 300 миллионов тенге.
На этом история обрывается. Никто из нынешних сотрудников акимата и не ведает, какие страсти разыгрывались вокруг Ледового дворца и чем закончился конфликт. Представители ТОО “Саутс Ойл” от медиаконтактов воздерживаются. Однако, судя по тому, что дворец достроен, а доля акимата в уставном фонде ТОО “Дворец спорта” на сегодня составляет 67,09 процента, остальное - остаток доли ТОО “Саутс Ойл”, можно предположить, что стороны все же договорились.
И наконец построили
Второе открытие Дворца спорта, теперь уже ледового, состоялось в 2009 году накануне Дня независимости. Красную ленточку перерезал аким ЮКО Аскар МЫРЗАХМЕТОВ.
Казалось, всем бедам конец. Ведь еще в 2007-м горфинотдел просчитал все риски государства, связанные с его участием в этом проекте, и пришел к заключению, что городскую казну стоит расчехлить. Все вложения вернутся в госбюджет сторицей. По самым пессимистичным прогнозам экономистов, как минимум дважды в месяц во дворце будут проходить концерты, а это источник доходов. Каток будет работать в режиме нон-стоп круглый год с 7 утра до 9 вечера, а это продажа билетов и абонементов. Толпы оголодавших спортсменов и любителей дадут колоссальную выручку двум дворцовым кафетериям, а еще есть прокат коньков, сдача в аренду ледовой арены хоккейным командам и фигуристам, организация новогодних балов, праздников. Все это приведет к тому, что к началу второго года существования дворец выйдет на самофинансирование, через четыре года его рентабельность увеличится с 48 процентов до 70, через пять лет государство получит от предприятия только в виде корпоративного подоходного налога 125 миллионов тенге.
Вот только золотые времена так и не настали. В начале своего существования дворец худо-бедно сводил концы с концами: давал концерты, правда, не такие частые, как планировалось, проводил спортивные соревнования, один раз даже предоставил арену для цирка на льду, сдавал в аренду зал, каток для проведения различных мероприятий и, конечно же, привечал фигуристов и хоккеистов. Со временем активность пошла на спад. Вот уже несколько лет Дворец спорта является убыточным предприятием. Сумма убытка колеблется от 10 до 15 миллионов тенге в год. Сегодня никто из государственных мужей не задумывается над тем, какие колоссальные суммы государство потеряло на этом прожекте. Никто даже не пытается найти тех, кто пустил на ветер миллионы. Меж тем чиновники, производившие радужные расчеты, все еще сидят на своих местах, а некоторые даже пошли на повышение.
Миллионы за гроши
Шанс вернуть хоть какую-то часть государственных денег, закатанных под каток Ледового дворца, появился, когда в стране началась реализация комплексного плана на 2016-2020 гг. Государство часть госпредприятий, зависимых от нацхолдингов, передало в конкурентную среду. ТОО “Дворец спорта” попало в эту программу, и постановлением акима Шымкента Габидуллы АБДРАХИМОВА 69,09 процента доли городского акимата в уставном капитале ТОО “Дворец спорта”, а это 996,9 миллиона тенге, выставлены на торги. Они прошли 30 июня 2017 года, но из-за отсутствия покупателей были признаны несостоявшимися.
1 августа аукцион прошел, но, как и в первый раз, никто на Ледовый дворец не позарился. Он проводился по голландскому методу - на понижение цены, но она не может опуститься ниже 50% его стоимости - 498,4 миллиона тенге.
Сейчас городские власти ломают головы над тем, что делать с этим чемоданом без ручки. Оставить его на балансе города, что весьма накладно для бюджета, либо вновь выставить на торги. Если отцы города выберут второй вариант, тогда по условиям проведения аукционов пакет с контрольной долей уставного капитала самого крупного спорткомплекса Шымкента площадью 6203 кв.м и его административного здания в 1810,8 кв.м уйдет с молотка за гроши.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА,фото Миры СУЛЕЙМЕНОВОЙ, Шымкент
http://www.time.kz/articles/sport/2017/08/02/dvorcovie-igri
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Цитата: Pole13 от 02.08.2017 22:44:37от боингов прибыль бы точно была.
Боинг 737-700 стоит 80 лимонов баксов,можно было два самолета взять. Мне этот дворец никогда не нравился,некрасивое здание.
Боинг 737-700 стоит 80 лимонов баксов,можно было два самолета взять. Мне этот дворец никогда не нравился,некрасивое здание.
MишаМашкевич 02.08.2017 в 23:09:03 # 622064
Если местная власть не хочет нести материальную ответственность за социальные проекты, культуру, развитие молодого поколения - то зачем они нам такие нужны?
Аккуратней в воле излявлениях.