Полётом вёртолёта в составе свадебного кортежа заинтересовались в ДВД ЮКО

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danilov 03 Августа 2017 в 16:13:45
Предположительно, действие снято в Южно-Казахстанской области, так как на госномерах машин указан код региона - 13.
Видеоролик появился в соцсетях накануне. По предварительным данным, элитный кортеж двигался по трассе Шымкент - Ташкент.
Судя по видеоролику, в кортеже участвуют вертолет и несколько дорогостоящих автомобилей, в том числе марок Bentley, Lexus и Land Cruiser.
Организаторы полета объяснили видео с вертолетом и кортежем в ЮКО
Вертолет со свадебным кортежем из нашумевшего видео был арендован на полчаса за 275 тысяч тенге 2 августа. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил руководитель авиационного департамента одной из нефтяных компаний Куаныш Мусаев. По его словам, полеты выполнялись за пределами Шымкента в районе трассы "Западная Европа - Западный Китай" в ЮКО.
Мусаев пояснил, что его фирма такие услуги начала предоставлять недавно с целью получения дополнительной прибыли.
"Мы получили разрешение на выполнение авиационных работ. К нам по объявлению пришел человек, заплатил сумму. Наверное, собрались с друзьями со всеми. Осуществили полет. Мы им показали горы, хорошие места. На обратном пути они попросили пролететь над кортежем", - рассказал Мусаев.
По его словам, пилот пролетел на безопасной высоте в 10 метров, согласно правилам выполнения полетов.
"Посмотрел вокруг: степь, дорога чистая, машины все медленно шли на скорости 60 километров в час. Он пролетел и дальше на площадке высадили заказчиков. На борту были жених с невестой и еще 4 гостя", - говорит организатор полетов.
Мужчина подчеркнул, что компания намерена продолжать свою деятельность.
"275 тысяч любой гражданин Казахстана может позволить себе, если захочет. Малая авиация должна быть доступна для простого народа. Во всем мире осуществляются коммерческие полеты. Можно будет праздник устраивать семейный, друзей собирать. Мы намерены продолжать работу, у нас все пилоты квалифицированные", - заверил Куаныш Мусаев.
https://tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
По его словам, пилот пролетел на безопасной высоте в 10 метров, согласно правилам выполнения полетов.
Вроде как по правилам гражданской авиации минимальная высота полета воздушных судов на равнинной местности днем - 50 метров, ночью - 250 метров, а в горной и днем - минимум 300 метров.
В Алматы давно уже услуги по прокату вертолетов предоставляют, теперь вот и в Шымкенте есть. Надо было еще несколько заказать для друзей, а то стремно как-то
вертолету приходится с автомобильным кортеджом на ровне летать...
SouthJoker 03.08.2017 в 18:42:48 # 622417