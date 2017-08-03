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Шымкент
Полётом вёртолёта в составе свадебного кортежа заинтересовались в ДВД ЮКО
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danilov 03 Августа 2017 в 16:13:45
Полиция изучает видеозапись, на которой был запечатлен свадебный кортеж с участием дорогих авто и вертолета. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ДВД ЮКО.



Предположительно, действие снято в Южно-Казахстанской области, так как на госномерах машин указан код региона - 13.

Видеоролик появился в соцсетях накануне. По предварительным данным, элитный кортеж двигался по трассе Шымкент - Ташкент.

Судя по видеоролику, в кортеже участвуют вертолет и несколько дорогостоящих автомобилей, в том числе марок Bentley, Lexus и Land Cruiser.

Организаторы полета объяснили видео с вертолетом и кортежем в ЮКО

Вертолет со свадебным кортежем из нашумевшего видео был арендован на полчаса за 275 тысяч тенге 2 августа. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил руководитель авиационного департамента одной из нефтяных компаний Куаныш Мусаев. По его словам, полеты выполнялись за пределами Шымкента в районе трассы "Западная Европа - Западный Китай" в ЮКО.

Мусаев пояснил, что его фирма такие услуги начала предоставлять недавно с целью получения дополнительной прибыли.

"Мы получили разрешение на выполнение авиационных работ. К нам по объявлению пришел человек, заплатил сумму. Наверное, собрались с друзьями со всеми. Осуществили полет. Мы им показали горы, хорошие места. На обратном пути они попросили пролететь над кортежем", - рассказал Мусаев.

По его словам, пилот пролетел на безопасной высоте в 10 метров, согласно правилам выполнения полетов.

"Посмотрел вокруг: степь, дорога чистая, машины все медленно шли на скорости 60 километров в час. Он пролетел и дальше на площадке высадили заказчиков. На борту были жених с невестой и еще 4 гостя", - говорит организатор полетов.

Мужчина подчеркнул, что компания намерена продолжать свою деятельность.

"275 тысяч любой гражданин Казахстана может позволить себе, если захочет. Малая авиация должна быть доступна для простого народа. Во всем мире осуществляются коммерческие полеты. Можно будет праздник устраивать семейный, друзей собирать. Мы намерены продолжать работу, у нас все пилоты квалифицированные", - заверил Куаныш Мусаев.

https://tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кирсан 03.08.2017 в 16:30:04   # 622369
Всегда мечтал полетать на вертолете.
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  Mikado 03.08.2017 в 16:30:29   # 622370
Quote:
По его словам, пилот пролетел на безопасной высоте в 10 метров, согласно правилам выполнения полетов.


Вроде как по правилам гражданской авиации минимальная высота полета воздушных судов на равнинной местности днем - 50 метров, ночью - 250 метров, а в горной и днем - минимум 300 метров.
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  jumanjiqz 03.08.2017 в 16:39:01   # 622371
Эти дорогостоящие автомобили скорее всего в прокат брали, там не чем интересоваться!
В Алматы давно уже услуги по прокату вертолетов предоставляют, теперь вот и в Шымкенте есть. Надо было еще несколько заказать для друзей, а то стремно как-то
вертолету приходится с автомобильным кортеджом на ровне летать...

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  GoodZone 03.08.2017 в 17:01:33   # 622373
судя по второму фото метров семь шел? нет? в любом случае думаю, нарушение имеет место быть... над трассой и движущимся транспортом целенаправлено...
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  SVOY 03.08.2017 в 17:05:29   # 622377
Дикари
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  Walter 03.08.2017 в 17:13:01   # 622379
Летать на вертолете - не очень скаже я вам господа, лучше на самолете.
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  Snake666 03.08.2017 в 17:46:41   # 622384
Уже не знают как пыль в глаза пустить! Всё от быдлоты нуворишевской. Зачем?! Кому это нужно?! Зато выделываться теперь ещё год будут друг перед другом, а у самих машины зачастую заправить не на что. Как на работе у нас, уборщицы все с Айфонами, при копеечной з.п., а директора с самыми дешёвыми, кнопочными. Потому что ты и без телефона совсем - директор, а если быдло, то тут уже и вертолёт не поможет. Ну да ладно! Самоутвердились - так им и надо! Может успеют кредит закрыть до развода.
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  старик 03.08.2017 в 18:06:42   # 622394
И никто в ДВД не озаботился тем, что кортеж наглухо заблокировал трассу, что является грубейшим нарушением ПДД. А вертолет... да пусть понтят!
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  SouthJoker 03.08.2017 в 18:42:48   # 622417
Вертолет в сферу деятельности ДВД ЮКО не входит
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  Don2 03.08.2017 в 18:51:03   # 622422
думаю пилот частично прав. но как я помню это можно при наборе высоты и заходе на посадку разрешается пролетать над препятствиями с превышением над ними не менее 10 м. так что 10м не от земли надо считать а над машинами. и то под вопросом это не этап захода на посадку в районе аэродрома. будем ждать кто что скажет с комитета ГА.
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