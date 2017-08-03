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Шымкент
В Шымкенте реконструируют парк металлургов. Ленина сохранят
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danilov 03 Августа 2017 в 16:40:32
Парк «Металлург» на сегодняшний день знаменит только тем, что там выгуливают собак, порой, не соблюдая необходимые правила, и тем, что ежегодно именно здесь возле памятника вождю мирового пролетариата коммунисты отмечают день рождение Ленина. Однако появилась надежда вернуть месту былую популярность, сделав там большую реконструкцию.

Вокруг статуи Владимира Ильича неожиданно закипела жизнь, а точнее ремонт. За годы своего существования парк «Металлург» заметно обветшал, стал неухоженным и даже как-то постарел, но верно храня некоторые архитектурные атрибуты еще с советского времени. И теперь место для отдыха решено омолодить- реконструировать. Из городского бюджета на работы уже выделено 102 миллиона тенге. О том, как проходит ремонт рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ Нурлан Бектурсунов.

«В настоящее время ТОО «Жасыл кала» производит работы по его обрезке очистке, ремонту ограждений и прочие работы».

В планах у подрядной организации привести и Владимира Ленина в должный вид, почистить, отшлифовать и заменить постамент. Реконструкции не рады только хозяева расположенных на территории кафешек. Земли будут изъяты под государственные нужды, одно увеселительное заведение уже снесли. На их месте собираются посадить деревья, проложить прогулочные дорожки. Подарят подрядчики городу еще один фонтан, а в нагрузку поливочный водовод.

«Который фонтан у нас был он демонтирован и заместо него будет установлен новый фонтан нового типа современного, так же было решение о текущем ремонте статуи Ленина. Пескоструем будет очищен и будет в соответствии. Он же бронзовый и бронзу почистят, и будет он в первоначальном виде»,- пообещал заместитель руководителя отдела ЖКХ Нурлан Бектурсунов.

Кроме озеленения в парке появится современное освещение — здесь установят фонари. Для любителей посидеть на свежем воздухе поставят новые скамейки и урны. В осенний период в обязательном порядке произведут посадку деревьев. По словам работников отдела жилищно коммунального хозяйства, новый вид «Металлурга» гражданам придется по душе.

http://tvk-uko.kz/2017/08/03/v-shy-mkente-rekonstruiruyut-park-metallurgov-lenina-sohranyat/


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 03.08.2017 в 17:04:05   # 622376
Парк хорошо, Володя нах там не нужен
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  sarmat 03.08.2017 в 17:21:07   # 622381
Гладко стелят... Жестко спать. Опять очередным рукожопам отдпдут объект ипипец парку
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  mitrich78 03.08.2017 в 17:46:55   # 622385

только оставьте беговые дорожки плс. и пусть все поливается как в центральном
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  старик 03.08.2017 в 18:11:34   # 622398
Не знаю кто минусовал пост, мне новость страшно понравилась. Я абсолютно равнодушен к Ленину( тем не менее отдаю должное его уму и прозорливости), но и это новость обрадовала: не моя мысль, но я под ней подписываюсь: какая бы она ни была, но это наша семидесятилетняя история, и негоже вычеркивать из нее почти столетие.
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  alpha_portal 03.08.2017 в 18:13:06   # 622399
Че не устраивало в парке не пойму. Он был относительно недавно отреставрирован. Неужели денег некуда девать блин?
Посрезали отлинейшую ограду - вот чем она не устравала? Она даже поржаветь не успела. Новая блин ограта практически.. безумство просто.
И снесли танцплощадку, которая еще с советских времен стоит... лучше бы окультурили ее и реставрировали... и восстановили традицию: выступать на ней молодым музыкантам - это ж подарок и культуре и людям. Нет блин - снесли к чертям собачим. Щас посадят на ее место елочки, которые ну нахер никому не нужны на юге... а они их все сажают и сажают с упорством барана...
Тфу на это все дело да и только... противно и все!
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  Pole13 03.08.2017 в 18:45:59   # 622420
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  звукач 03.08.2017 в 19:32:10   # 622428
Да нормально будет красиво.Приоткрою тайну Увы такого фонтана не будет ,бюджет не позволяет...будет но намного проще.А вот освещение будет хорошим.В парке где ипподром тоже что было и что стало? ТОО «Жасыл кала» в плане строительства очень неплохая компания! да и как партнеры тоже молодцы.







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