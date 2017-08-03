В Шымкенте реконструируют парк металлургов. Ленина сохранят

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danilov 03 Августа 2017 в 16:40:32
Вокруг статуи Владимира Ильича неожиданно закипела жизнь, а точнее ремонт. За годы своего существования парк «Металлург» заметно обветшал, стал неухоженным и даже как-то постарел, но верно храня некоторые архитектурные атрибуты еще с советского времени. И теперь место для отдыха решено омолодить- реконструировать. Из городского бюджета на работы уже выделено 102 миллиона тенге. О том, как проходит ремонт рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ Нурлан Бектурсунов.
«В настоящее время ТОО «Жасыл кала» производит работы по его обрезке очистке, ремонту ограждений и прочие работы».
В планах у подрядной организации привести и Владимира Ленина в должный вид, почистить, отшлифовать и заменить постамент. Реконструкции не рады только хозяева расположенных на территории кафешек. Земли будут изъяты под государственные нужды, одно увеселительное заведение уже снесли. На их месте собираются посадить деревья, проложить прогулочные дорожки. Подарят подрядчики городу еще один фонтан, а в нагрузку поливочный водовод.
«Который фонтан у нас был он демонтирован и заместо него будет установлен новый фонтан нового типа современного, так же было решение о текущем ремонте статуи Ленина. Пескоструем будет очищен и будет в соответствии. Он же бронзовый и бронзу почистят, и будет он в первоначальном виде»,- пообещал заместитель руководителя отдела ЖКХ Нурлан Бектурсунов.
Кроме озеленения в парке появится современное освещение — здесь установят фонари. Для любителей посидеть на свежем воздухе поставят новые скамейки и урны. В осенний период в обязательном порядке произведут посадку деревьев. По словам работников отдела жилищно коммунального хозяйства, новый вид «Металлурга» гражданам придется по душе.
http://tvk-uko.kz/2017/08/03/v-shy-mkente-rekonstruiruyut-park-metallurgov-lenina-sohranyat/
Комментарии, по рейтингу, по дате
только оставьте беговые дорожки плс. и пусть все поливается как в центральном
alpha_portal 03.08.2017 в 18:13:06 # 622399
Посрезали отлинейшую ограду - вот чем она не устравала? Она даже поржаветь не успела. Новая блин ограта практически.. безумство просто.
И снесли танцплощадку, которая еще с советских времен стоит... лучше бы окультурили ее и реставрировали... и восстановили традицию: выступать на ней молодым музыкантам - это ж подарок и культуре и людям. Нет блин - снесли к чертям собачим. Щас посадят на ее место елочки, которые ну нахер никому не нужны на юге... а они их все сажают и сажают с упорством барана...
Тфу на это все дело да и только... противно и все!