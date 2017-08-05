Участников кортежа с вертолетом в ЮКО наказали
danilov 05 Августа 2017 в 09:32:29
"Полицейские привлекли к административной ответственности трех водителей автомашин марки "Бентли" и "Тойота Лэнд-крузер" по статье 614 КоАП РК "Создание препятствий для движения транспортных средств", кроме того, командованию дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЮКО дано указание по привлечению к ответственности остальных участников свадебного кортежа. Дополнительно сообщаем, что для установления правомерности полета вертолета над автодорогой республиканского значения и правил выдерживания безопасной высоты полета МПС ДВД ЮКО направлена информация в компетентные органы", - прокомментировали в ДВД.