Шымкент станет первым по-настоящему умным городом в Казахстане

Ну что, пока другие только рассуждают и планируют, Шымкент станет первым по-настоящему Умным Городом в стране #SmartCity #PayDaLine! Такое сообщение разместил на своей странице в Facebook председатель Комитета ИКТ, образования и инноваций НПП «Атамекен», Мурат Абенов.