На какие туристические объекты предлагают потратить миллиарды

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danilov 07 Августа 2017 в 17:56:20
Настоящая дискуссия разгорелась на встрече чиновников с историками и ремесленниками. В пятницу прошло очередное совещание, инициированное городским отделом туризма.
Встреча началась с представления нового заместителя руководителя отдела предпринимательства и туризма Шымкента Назарбека Жунисбаева. Молодой чиновник не стал скрывать, что работы у него хоть отбавляй, а проблем в развитии внутреннего туризма великое множество. Тут и низкий уровень сервиса, отсутствие инфраструктуры, нехватка квалифицированных гидов, а также невыгодная для местных жителей ценовая политика.
«Это всем известно, скрывать не будем, у нас услуги очень дорогие. Например, отдыхать в Сарыагаше или в «Тау Самалы» или «Алма тау» , если на 10 дней , то очень дорого обходится. Например, если в Турции турпакет на 7 дней минимально 570 долларов, а у нас 1000-1500 долларов . Это тоже есть проблема»,- говорит заместитель руководителя отдела предпринимательства и туризма г.Шымкент Назарбек Жунисбаев.
Далее на встрече решил выступить известный художник-прикладник Болатбек Бейсбеков. Он замолвил слово за шымкентских ремесленников, о которых управление туризма напрочь забыло. Семьей Бейсбековых известных своей галереей, был разработан проект по созданию центра казахских ремесел, где будут созданы все условия для мастеров прикладного искусства и туристов.
«Здесь юрта диаметром 40 метров, высотой 20 метров, 5-этажная. Там и гостиница, и всё есть».
В грандиозном проекте существуют даже искусственно созданные подземные ходы. Однако озвученная цифра в 15 млрд. тенге, необходимая для его реализации, вернула присутствующих к реальности. Историк и журналист Кенес Исмаилов отметил, что создавать ремесленный центр нецелесообразно, поскольку туризм развивается только там, где есть объект туризма.
«У нас в Шымкенте на сегодняшний момент нет объекта туризма. И если мы миллиардов 10 тенге вложим в историческую цитадель и возрождение Старого города, у нас в городе появится объект туризма. Есть старые фотографии как выглядела эта цитадель, есть гравюры 18 века как выглядела эта цитадель, есть готовые проекты, как эту цитадель возродить от простых, скажем, миллиарда тенге, чтобы вложить, до миллиарда долларов есть проекты готовые»,- уверяет историк и журналист Кенес Исмаилов.
Напомним, за возрождение цитадели Шымкента, первое упоминание о которой появилось в письменных источниках 13 века, этой весной взялся глава города Габидулла Абдрахимов, пообещав расчистить территорию Старого города от строительных рынков за лето 2017 года.
Надежда Вербицкая.
http://tvk-uko.kz/2017/08/07/v-shy-mkente-vnov-obsudili-problemy-vnutrennego-turizma/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Лето уже кончается, а Старый город все так же на месте. Это вам не стоянки на Колосе открывать. Болтологией у нас каждый аким занимается. Пыль в глаза закинет, а сам новые остановки на новые поменяет технично, передвинув немного местами, Парк, где уже был недавно ремонт, еще новый ремонт замутит, затратив 102 миллиона. Дорогу, не особо нуждающуюся в ремонте (по сравнению с другими) - заново отремонтируют. Думаю, еще 10 акимов поменяется, а старый город как стоял, так и будет стоять
Цитата: КЕДЫ от 07.08.2017 18:35:40
Не, ну, а чё? Отделку "под старину", керосиновые лампы, топчаны, плов, шашлык, шурпа, зелёный чай и, конечно же ....!
Народ со всего СНГ в Шым потянется.