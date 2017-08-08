Тепловики Шымкента обещают

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danilov 08 Августа 2017 в 12:42:33
Таким образом проблем с отоплением нынешней зимой удастся избежать. Об этом на брифинге рассказал руководитель областного ЖКХ Маргулан Мараим. Отметим, что в прошлом году вокруг отопления домов горожан разгорелся скандал. ТЭЦ-3 задолжало газовикам около двух миллиардов тенге и весь сезон газовики грозили прекратить подачу газа.
Чтобы урегулировать вопрос связанный с долгами в начале года между ТЭЦ-3, «Куат жылу орталык» и компанией «КазТрансГаз» был заключен меморандум. По соглашению газовики снимут все ограничения наложенные на «Энергоцентр 3», а взамен государственное коммунальное предприятие «Куат Жылу Орталык» до 20 сентября выплатит монополистам почти 2 миллиарда 200 миллионов тенге.
«Все соглашения всеми сторонами подписаны, сейчас идут процедурные вопросы снятие арестов со счетов и другие работы. В этом году все возникшие трудности мы полностью отработаем и к сезону станция будет в полной готовности»,- уверяет руководитель управления энергетики и ЖКХ ЮКО Маргулан МАРАИМ.
Подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Из 3209 государственных учреждений к зимним хододам готовы 2677, а это 83%. Что касается, жилых объектов, то опрессовка проведена в 1150 многоэтажных домах.
«Относительно Шымкента к отопительному сезону готовы 50% жилых домов. Учебные заведения готовы на 100%, объекты здравоохранения на 60%. Так как многие организации сферы культуры расположены в многоэтажных домах, они готовы на 20%, работа будет полностью завершена к 15 октября, когда мы полностью завершим подготовку к отопительному сезону»,- говорит заместитель акима г.Шымкент Бейсенбек ЖАНБОСЫНОВ.
В нынешнем году запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 58 километров. На это из областного бюджета было выделено почти 2 миллиарда тенге.
http://tvk-uko.kz/2017/08/08/v-shy-mkente-teploviki-vnov-obeshhayut-rasplatit-sya-s-gazovikami/
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