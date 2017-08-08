В Шымкенте будут судить «охотника за полицейскими»

Как только Жанпеисова взяли под стражу, с публичным заявлением выступил его бывший соратник. Лидер «Общества содействия автомобилистам» Руслан ЛАЗУТА заявил, что «ОСА» не имеет никакого отношения к задержанному активисту. Мол, по словам Лазуты, Руслан Жанпеисов уже давно не является участником этого движения.