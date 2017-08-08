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Шымкент
В Шымкенте будут судить «охотника за полицейскими»
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danilov 08 Августа 2017 в 17:47:32
Известного активиста Руслана Жанпеисова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса.

Бывшего участника «Общества содействия автомобилистам» Руслана ЖАНПЕИСОВА будут судить в Шымкенте. Уголовное дело в отношении него уже передали в суд.

Активист, известный тем, что боролся с незаконностью на дорогах страны, обвиняется по трем статьям УК РК: «Вымогательство», «Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации» и «Незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность государственных органов».

Подробности дела станут известны уже в ходе судебного разбирательства, а именно: у кого Жанпеисов якобы вымогал деньги и каким образом вмешивался в деятельность госорганов.

Активиста арестовали в марте 2017 года. Его арест стал большой неожиданностью для почитателей (или сторонников) его гражданской позиции. За его деятельность пользователи Казнета даже прозвали мужчину «охотником за полицейскими». Жанпеисов выявлял недобросовестных стражей порядка, которые пытались заработать на невнимательных водителях.

Мужчина наносил серьезный урон репутации полиции, выкладывая в сеть видеоролики, где сотрудники правоохранительных органов, нарушившие закон, были выставлены в неприглядном свете. Видеозаписи набирали тысячи просмотров, на них нередко реагировало полицейское руководство и иногда даже наказывало своих провинившихся сотрудников.

Руслан Жанпеисов «охотился» за нарушителями в погонах не только на территории Южно-Казахстанской области, но и в других регионах страны.

Однако арестовали активиста в Шымкенте.

Как только Жанпеисова взяли под стражу, с публичным заявлением выступил его бывший соратник. Лидер «Общества содействия автомобилистам» Руслан ЛАЗУТА заявил, что «ОСА» не имеет никакого отношения к задержанному активисту. Мол, по словам Лазуты, Руслан Жанпеисов уже давно не является участником этого движения.

К слову, для журналистов Жанпеисов был постоянным ньюсмейкером. Вместе с арестом «охотника за полицейскими» количество горячих новостей с отечественных дорог на просторах интернета сократилось в разы.

http://ratel.kz/raw/v_shymkente_nachnetsja_sud_nad_ohot nikom_za_politsejskimi
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 08.08.2017 в 18:25:43   # 623346
Quote:
Как только Жанпеисова взяли под стражу, с публичным заявлением выступил его бывший соратник. Лидер «Общества содействия автомобилистам» Руслан ЛАЗУТА заявил, что «ОСА» не имеет никакого отношения к задержанному активисту. Мол, по словам Лазуты, Руслан Жанпеисов уже давно не является участником этого движения.

Ну да он не наш,да пацан перегнул но скольким людям помог.
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  Амид 08.08.2017 в 19:16:15   # 623349
Слишком многих он зацепил в своих роликах и не простых а ментов ,я всегда думал о нем мужик со стальными яйцами,крутой пацан схавали его 100% у всех ментов есть крутые родственики хорошо ещё наркоты ему в карман не положили это наша реальность
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  Blackadder 08.08.2017 в 19:17:33   # 623350
В каком суде будет слушание дела? Какого числа и во сколько?
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  12АТП2 08.08.2017 в 19:28:09   # 623353
Схавали, в всем в пример чтоб не рыпались, тихо сидели и платили...
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  koshkoed 08.08.2017 в 20:05:03   # 623358
Конечно схавали. Взятку предложили, а он не отказался. Во всем менты виноваты
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  Marvel 08.08.2017 в 20:12:13   # 623360
Зачем ему вымогать деньги? Возможно подстава. Но суд разберется.(((
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  BMW 08.08.2017 в 20:13:49   # 623363
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  шымкент 08.08.2017 в 20:21:22   # 623366
Во вкус вошел, не смог остановится. В итоге с курса сбился, на шантаж перешел.
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