Более 100 соцобъектов сдадут в Южном Казахстане до конца года
danilov 08 Августа 2017 в 17:52:08
До конца текущего года в Южно-Казахстанской области из 209 объектов 116 планируется сдать, в том числе 20 школ введут в эксплуатацию до 1 сентября. Об этом на прошедшем селекторном совещании в областном акимате с участием акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева сообщил руководитель управления строительства Куттыбек Жамашев, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата. Из запланированных 209 объектов 93 являются переходящими на 2018 год.
«В сфере образования на строительство 79 объектов (76 школ, 1 школа-интернат и 2 колледжа) направлено 31,2 млрд. тенге, в том числе из Национального фонда - 17,4 млрд. тенге".