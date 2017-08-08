Работу акимов в ЮКО оценят по привлеченным инвестициям

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danilov 08 Августа 2017 в 17:54:49
На повестке селекторного заседания были рассмотрены три основных вопроса. Один из них - исполнение в области индикаторов на 2016-2020 годы по программе «Даму» за 6 месяцев.
«В область направлено 180,6 млрд тенге инвестиций, что в соответствии с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 33%. Объем инвестиций увеличился за счет работ по модернизации нефтеперерабатывающего завода. По данному показателю регион занимает первое место в республике», - проинформировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.
Однако в нескольких акиматах районов и городов ограничиваются лишь бюджетными инвестициями, а работа по привлечению частных инвестиций ведется на низком уровне. Обратив особое внимание на актуальность данного вопроса, глава региона сделал ряд замечаний акимам районов и городов и дал соответствующие поручения.
«Теперь работа акимов районов и городов будет оцениваться по результатам привлеченных внешних инвестиций. Особое значение будет придаваться этому вопросу во время проведения анализа деятельности всех акимов в конце года. Поэтому необходимо разработать проекты, которые заинтересуют инвесторов, а также следует провести на должном уровне все работы по предоставлению льгот со стороны государства», - сказал Ж.Туймебаев.
Кроме того, на селекторном заседании были затронуты вопросы сферы строительства. В 2017 году на реализацию 209 инвестиционных проектов на территории области, заказчиками которых являются областное управление строительства, а также акиматы районов и городов, рассмотрено выделение 64,9 млрд тенге. Из запланированных 209 объектов до конца года планируется сдать в эксплуатацию 116, оставшиеся 93 объектов являются переходящими на 2018 год.
Также обсуждался ход работ по подготовке к зимнему отопительному сезону. В частности, отмечена необходимость обратить особое внимание на подготовку образовательных и социальных объектов. В целом, в области к предстоящему отопительному сезону из 3209 бюджетных учреждений готовы 2677.
«Работы по подготовке должны быть полностью завершены до 25 августа. Необходимые уголь, жидкое топливо, мазут следует собрать до конца месяца, они должны находиться в фонде. В связи с этим, руководители городов, районов и руководители соответствующих сфер будут предоставлять еженедельные отчеты», - сказал Ж.Туймебаев.
МИА «Казинформ»