7 причин сорваться в Шымкент

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danilov 09 Августа 2017 в 11:21:31
Наш трип начинается с Шымкента, где мы проверим на себе миф о самой вкусной кухне в Южно-Казахстанской области, а также посетим самый большой дендропарк страны.
Далее по маршруту:
Мистический камень Адам и Ева;
Заповедник Аксу-Джабаглы;
Урочище Бургулюк;
Пещера Ак-Мешит;
Место паломничества тысяч людей – Туркестан
Вы не просто узнаете о новых и уникальных местах Шымкента и ЮКО, но и увидите их с высоты птичьего полета благодаря уникальным кадрам с дрона.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.
Цитата: мартин от 09.08.2017 11:50:23
Завтра выезжаю
А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.
Завтра выезжаю
А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.
Откуда, если не секрет?
Не. Не убедили
Что бы вам веселее жилось.
Цитата: Рамзес от 09.08.2017 13:32:28
Что бы вам веселее жилось.
Что бы вам веселее жилось.
Кто-то полагает, что мы здесь скучаем?
Это ни на чем не основанное заблуждение
Цитата: мартин от 09.08.2017 11:50:23
Завтра выезжаю
А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.
Завтра выезжаю
А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.
МАртин, здравствуй! А как у вас с рыбалкой на дельте ?
Переселяют так как народ на севере жить не хочет и валит оттуда, а южан заманивают так как на юге наоборот народу выше крыши. Пытаются влить свежую кровь в север может.
Цитата: Texacian от 09.08.2017 14:25:10Валят в основном ещё дальше на север. К северному соседу. Если крупные города ещё как-то более менее держатся, то сёла каждый год пачками закрывают, потому что население выезжает. Работы нет, а из благ цивилизации только электричество. Там реальная разруха, руины. Куда южан переселять будут, неизвестно. В города? Наврятли. А в такие богом забытые деревни они и сами не поедут.
Переселяют так как народ на севере жить не хочет и валит оттуда,
Переселяют так как народ на севере жить не хочет и валит оттуда,