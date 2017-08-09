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Шымкент
7 причин сорваться в Шымкент
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danilov 09 Августа 2017 в 11:21:31
Мы рады представить Вашему вниманию первый выпуск проекта «7 причин сорваться в».
Наш трип начинается с Шымкента, где мы проверим на себе миф о самой вкусной кухне в Южно-Казахстанской области, а также посетим самый большой дендропарк страны.
Далее по маршруту:
Мистический камень Адам и Ева;
Заповедник Аксу-Джабаглы;
Урочище Бургулюк;
Пещера Ак-Мешит;
Место паломничества тысяч людей – Туркестан
Вы не просто узнаете о новых и уникальных местах Шымкента и ЮКО, но и увидите их с высоты птичьего полета благодаря уникальным кадрам с дрона.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  мартин 09.08.2017 в 11:50:23   # 623435
Завтра выезжаю

А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.
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  Кирсан 09.08.2017 в 12:00:55   # 623436
Цитата: мартин от 09.08.2017 11:50:23
Завтра выезжаю

А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.

Откуда, если не секрет?
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  мартин 09.08.2017 в 12:06:19   # 623437
Астрахань.
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  строитель 09.08.2017 в 12:34:21   # 623441

Не. Не убедили
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  Hairless 09.08.2017 в 13:29:42   # 623449
Если у вас так хорошо - зачем людей переселяют на север?
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  Рамзес 09.08.2017 в 13:31:37   # 623450
Воть
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  Рамзес 09.08.2017 в 13:32:28   # 623451
Цитата: Hairless от 09.08.2017 13:29:42
Если у вас так хорошо - зачем людей переселяют на север?

Что бы вам веселее жилось.
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  Hairless 09.08.2017 в 13:56:07   # 623453
Цитата: Рамзес от 09.08.2017 13:32:28
Цитата: Hairless от 09.08.2017 13:29:42
Если у вас так хорошо - зачем людей переселяют на север?

Что бы вам веселее жилось.

Кто-то полагает, что мы здесь скучаем?
Это ни на чем не основанное заблуждение
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  Makintosh 09.08.2017 в 14:03:20   # 623457
Цитата: мартин от 09.08.2017 11:50:23
Завтра выезжаю

А по ролику слегка слабовато отразили Бургулюк если чесно, времени мало у них было. Бургулюк это весчь.

МАртин, здравствуй! А как у вас с рыбалкой на дельте ?
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  Texacian 09.08.2017 в 14:25:10   # 623459
Цитата: Hairless от 09.08.2017 13:29:42
Если у вас так хорошо - зачем людей переселяют на север?


Переселяют так как народ на севере жить не хочет и валит оттуда, а южан заманивают так как на юге наоборот народу выше крыши. Пытаются влить свежую кровь в север может.
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  Manitu 09.08.2017 в 15:12:45   # 623464
Цитата: Texacian от 09.08.2017 14:25:10

Переселяют так как народ на севере жить не хочет и валит оттуда,
Валят в основном ещё дальше на север. К северному соседу. Если крупные города ещё как-то более менее держатся, то сёла каждый год пачками закрывают, потому что население выезжает. Работы нет, а из благ цивилизации только электричество. Там реальная разруха, руины. Куда южан переселять будут, неизвестно. В города? Наврятли. А в такие богом забытые деревни они и сами не поедут.
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